Aarón gana enteros para la mediapunta Aarón Ñíguez golpea al balón ante la mirada de Mossa. / ELOY ALONSO En caso de que se produzca su regreso a la titularidad, ocupará la plaza de Mossa y será la única novedad del equipo ante el Cádiz El ilicitano se postula para volver el domingo al once por lo visto en el entrenamiento RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Viernes, 15 septiembre 2017, 02:57

Desde el inicio del campeonato Juan Antonio Anquela no ha repetido ninguna alineación. En algunos casos obligado por las lesiones, pero también obedeciendo a decisiones tácticas y para tratar de aprovechar siempre a los jugadores que están en mejor momento de forma.

El próximo domingo, el conjunto oviedista recibe al líder, el Cádiz, y todo apunta a que nuevamente el once sufrirá variaciones en relación al equipo que empató el pasado sábado en El Molinón. Por lo visto en el entrenamiento de ayer, la novedad podría ser la vuelta al once de Aarón Ñíguez.

En el caso de que el ilicitano vuelva al equipo titular parece que lo haría en una posición nueva para él en competición oficial, la mediapunta. A lo largo de la pretemporada, el técnico utilizó al mediano de la familia Ñíguez en la banda derecha del centro del campo, pero en algunos encuentros también lo hizo por el centro, como enlace con la delantera.

Una vez comenzado el campeonato de Liga, Aarón fue titular en la primera jornada en la banda derecha del centro del campo. Sin embargo, dentro de la mala racha de lesiones el ilicitano se cayó del equipo en la segunda jornada. Fue en el calentamiento del partido en Almería cuando se resintió de unas molestias que llevaba arrastrando esa semana, por lo que pese a que estaba incluido en la alineación inicialmente, su puesto fue ocupado por Diegui Johannesson, otro de los que cayó por lesión en la tercera jornada.

Hasta ahora, en los partidos de local la opción de Anquela había sido colocar a Linares como segundo delantero, mientras que en Gijón fue Saúl Berjón el que partió en la media punta. En El Molinón Aarón Ñíguez no estaba al cien por cien por salir de una lesión y saltó al campo en la segunda mitad.

Ahora, ya recuperado, podría volver al once el domingo para recibir al Cádiz. En ese caso, lo más probable es que el ghanés Yeboah se mantenga en la banda derecha del centro del campo. Dadas las características de ambos jugadores, y también las de Sául, es probable que durante el desarrollo del encuentro todos ellos pudieran intercambiar sus posiciones.

La entrada de Aarón en el equipo supondría que Mossa se quedará de mano en el banquillo, ya que la banda izquierda del centro del campo es la posición más habitual y en la que más rinde Saúl Berjón, que es uno de los imprescindibles para Anquela.

En el resto del equipo parece que no habrá novedades y serán los mismos que jugaron ante el Sporting. No obstante, todavía faltan dos entrenamientos, el de mañana a puerta cerrada, y Anquela podría ensayar alguna otra variante. Sin embargo, tiene únicamente a dieciocho jugadores del primer equipo disponibles, lo que no le otorga demasiado margen de maniobra.