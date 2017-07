Aarón Ñíguez y Nahuel Valentini se incorporan a los entrenamientos del equipo Aarón Ñiguez, ayer, en un hotel de la capital. / R. O. El cuadro azul afronta su segunda semana de pretemporada en la que tendrá dos nuevos partidos amistosos, ante el Lealtad y el Lugo R. J. G. OVIEDO. Lunes, 17 julio 2017, 04:30

La plantilla ovetense comenzará hoy la segunda semana de pretemporada en la que la principal novedad será la incorporación al grupo de dos de los cuatro fichajes del equipo, el extremo Aarón Ñíguez y el defensa central Nahuel Valentini.

En la semana que hoy comienza el equipo tendrá diez sesiones de entrenamiento y dos encuentros amistosos. Los amistosos serán el miércoles en Les Caleyes ante el Lealtad y el sábado en Ribadeo frente al Lugo. El cuerpo técnico ha marcado doble sesión de trabajo todos los días y en las jornadas que coincidan con partido habrá sesión matinal.

La principal novedad de la vuelta al trabajo será ver en acción junto a sus compañeros a Aaron Ñíguez y Nahuel Valentini. El primero tuvo una semana más de vacaciones, tras haber disputado el 'play off' de ascenso con el Tenerife. En el caso del argentino, tras llegar el viernes a Oviedo, ya tuvo una suave sesión de trabajo el sábado por la tarde junto al preparador físico, Marcos Marcen, en El Requexón y hoy lo hará con sus nuevos compañeros.

Lo más probable es que ambos jugadores sean presentados oficialmente este mediodía.

El cuerpo técnico ha diseñado un plan de entrenamientos tan exigente para esta semana como la anterior, en la que el equipo solo descansó el domingo y el resto de los días trabajó mañana y tarde en El Requexón. En principio, la primera semana no ha dejado secuelas en cuanto a lesiones, ya que el único que no participó en el partido del sábado fue el lateral izquierdo Fran Varela. El ex del Betis está en la fase final de la intervención de rodilla a la que se sometió en mayo y ha participado en la mayor parte de los entrenamientos con normalidad, aunque no finalizó algunas sesiones por precaución.

El resto de componentes de la plantilla ha entrenador con normalidad toda la semana y todos participaron en el partido del sábado ante el filial.

Los de Anquela tendrán el miércoles su segundo amistoso de la pretemporada en Les Caleyes ante el Lealtad, a las 19 horas. Los precios para este encuentro serán de doce euros para los adultos, diez en venta anticipada, y cinco para los sub 16.

El sábado en el Pepe Barrera de Ribadeo los azules disputarán la 66 edición del Trofeo Enma Cuervo, en el que el rival será un equipo de la misma categoría, el Lugo.

El técnico ha dejado claro que los partidos los considera como un entrenamiento más en el que por encima del resultado antepone la preparación del equipo. Eso hará que sean muchas las pruebas que realice el técnico y que los jugadores del filial vuelvan a tener un protagonismo importante en el encuentro.