Accidentada vuelta al trabajo del Real Oviedo

La plantilla del Real Oviedo volvió ayer a los entrenamientos, tras la jornada de descanso del martes. Lo hizo en una sesión accidentada, con varios jugadores que tuvieron que abandonar el trabajo por molestias. El técnico Juan Antonio Anquela, que en principio cuenta con toda la plantilla para el encuentro del domingo ante el Nástic, salvo el lesionado Olmes García, se mantiene ahora pendiente de varios jugadores y de su evolución durante la semana. Viti, Mariga y Aarón Ñíguez fueron los futbolistas que no pudieron concluir la sesión por distintos contratiempos.

En el caso del joven Viti, este se retiró del entrenamiento a los pocos minutos del comienzo debido a unas molestias. El canterano, que la pasada jornada se quedó fuera de la convocatoria, parece que sufre pequeños problemas musculares que no revisten importancia.

Por su parte, Aarón Ñíguez tampoco pudo acabar el entrenamiento con el resto de compañeros. El ilicitano viene arrastrando molestias musculares desde hace algunas jornadas y es habitual que durante la semana no complete el trabajo con el grupo. El extremo es de los habituales para Anquela siempre que está disponible y uno de los jugadores en los que el técnico confía para el juego ofensivo del equipo, ya que lo considera uno de los que el entrenador jienense llama 'buenos'. El pasado domingo en Lugo fue titular y se retiró a los 85 minutos del final. Dio entrada a Mossa para asegurar el resultado. El ilicitano está ahora pendiente de evolución para saber si está disponible para el domingo.

El último de los jugadores en abandonar la sesión fue el centrocampista Mariga por un golpe en el tobillo que se produjo en uno de los partidillos finales del entrenamiento. Tras ser atendido por los servicios médicos, se decidió que se retirara. El keniano está teniendo protagonismo en las últimas jornadas, ya que ha sido titular ante el Granada y en Lugo, mientras que se perdió el encuentro frente al Alcorcón por unas molestias con las que llegó de la concentración con su selección.

El técnico jienense dirigió ayer una sesión en la que el balón fue protagonista, con los jugadores divididos en dos grupos que realizaron diversos ejercicios de pase y finalización, para acabar la sesión con un partidillo en espacios reducidos. Anquela, como es habitual, insistió en mantener la intensidad en todas las acciones.

En el entrenamiento no se adivinaron las intenciones del entrenador sobre el sistema para recibir el domingo al Nástic. Todo apunta a que ese trabajo quedará para la sesión de esta mañana, cuando el equipo disputará el habitual partidillo contra el filial. No obstante, la costumbre de Anquela es probar durante la semana distintas variantes en cuanto al sistema y cambiar el dibujo en los cuatro tiempos en que suele dividir los partidos contra el filial.

Galería. Un momento del entrenamiento de este miércoles. / Eloy Alonso

Lo más previsible será que el técnico mantenga ante el Nástic la defensa de cuatro, que el pasado domingo permitió lograr la victoria en el Anxo Carro, pero dependerá de la evolución de Mariga y Aarón Ñíguez. En caso de que el africano no estuviera disponible, todo apunta a que su plaza sería para Rocha, tras cumplir sanción.

Por lo que respecta a la posible ausencia de Aarón Ñíguez, su lugar en el once inicial podría ser para Diegui Johannesson, que ya el domingo entró en la banda derecha del centro del campo en el lugar de Fabbrini, mientras que Aarón Ñíguez se desplazó al centro para ocupar la plaza del italiano. La otra alternativa sería Yeboah, que en las últimas semanas no está teniendo presencia en el equipo y apenas ha disputado minutos . El ganés no ha participado en los últimos cuatro encuentros y se quedó fuera de dos de las recientes convocatorias.

