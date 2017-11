Admitida demanda contra el Cádiz

El juzgado número dos de lo mercantil de Oviedo ha admitido a trámite la demanda presentada contra el Cádiz por los aficionados del conjunto azul, a los que no se les permitió el acceso al encuentro del 'play off' disputado en el Ramón de Carranza. Los aficionados, constituidos en una plataforma de afectados, reclaman 157.000 euros al conjunto gaditano por no permitirles acceder al estadio pese a disponer de las correspondientes entradas, adquiridas en Oviedo. El conjunto andaluz tiene veinte días de plazo para alegar.