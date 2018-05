«Nos aferramos a las posibilidades que tenemos, que son muchísimas» Mossa corre durante la sesión matinal, en El Requexón. / ELOY ALONSO Mossa recuerda que aún quedan 15 puntos por jugarse y están solo a tres de engancharse a las eliminatorias por el ascenso R. J. GARCÍA OVIEDO. Martes, 1 mayo 2018, 01:43

La plantilla azul asume el mal momento del equipo, tras las dos últimas derrotas, pero se aferra a las matemáticas, que les siguen dando opciones de meterse en puestos de 'play off'. El defensa Mossa, que en Soria volvió a la titularidad, apostó ayer por centrarse en los quince puntos que quedan por disputarse, que les pueden permitir entrar entre los seis primeros si son capaces de reaccionar. «Las sensaciones no han sido buenas y ahora estamos pesimistas, pero si vamos a las matemáticas quedan 15 puntos y estamos a tres», por lo que cree que «no es ninguna locura poder conseguirlo» dijo el valenciano ayer.

En este sentido, Mossa considera que la igualdad es máxima, pero que no hay que centrarse en los rivales: «No me gusta fijarme en eso. Si me fijara en eso sería síntoma de debilidad, porque al final lo importante es que sumemos nosotros». En este sentido, añade que «por mucho que los demás no ganen si no sumamos nosotros no lograremos nada».

En definitiva, el defensa cree que ahora lo que tienen que hacer es «aferrarnos a las posibilidades que tenemos, que son muchísimas en cuanto a números, y cambiar el signo de estos dos partidos en vez de en derrotas a victorias, y creérnoslo», aseguró, para añadir que «depende de nosotros y si somos capaces de sacar los máximos puntos posibles de aquí a final de temporada estaremos dentro».

Sobre la derrota ante el Numancia, comentó que desde el inicio se vio que no era su día: «Cuando se da un partido así no hay un hecho determinado que te hace perder el partido, son muchas cosas que hicimos mal y que hay que corregir».

Ahora en lo que se quieren centrar los futbolistas es en el partido del domingo frente al Lorca, que llegará al Carlos Tartiere descendido, pero no por ello será un rival fácil. «Eso no afecta, porque ocupan esas posiciones pero no son partidos más fáciles. Recuerda que la pasada jornada ganaron al Nástic y hace un par de semanas al Granada. «Lo fundamental somos nosotros, que estemos al nivel venga quien venga», abunda Mossa.

Respecto a su vuelta a la titularidad para ocupar plaza en el centro del campo, el valenciano comentó que lo que pretende el entrenador cuando hace cambios es «buscar algo diferente en el equipo» y que, en su caso, está para «jugar donde se me necesite, si me pone de extremo intento adaptar mis condiciones y si me pone en otra también». Dejando claro que «lo más importante es el grupo siempre, quedan cinco partidos, tenemos que intentar ser fuertes y cambiar esta situación».