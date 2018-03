Alfonso cree que el equipo vuelve a la buena dinámica Alfonso despeja cuando el balón se colaba por la escuadra. / J. OBRERO El portero, que hizo una gran parada en una falta sacada por Reyes, considera que se dio una imagen que se necesitaba R. J. G. CÓRDOBA. Domingo, 25 marzo 2018, 07:00

Aunque no tuvo demasiado trabajo, el portero Alfonso Herrero fue uno de los protagonistas del encuentro ya que, en la primera mitad, tuvo una actuación providencial al sacar un lanzamiento de falta de Reyes que se colaba por la escuadra. El meta toledano destacó tras el encuentro que «se ha dado una imagen que el equipo también necesitaba» y, además, confía en que por haberlo hecho ante un rival que llegaba en un buen momento puede servir para «volver a la dinámica buena, a los buenos resultados y al buen juego».

El portero reconoció que el gol encajado fue un palo, pero que, pese a ello, «el equipo está fuerte». Por ello, el jugador del Real Oviedo afirmó que el conjunto azul va a remontar y volver a ser un equipo competitivo, tal como sucedió en muchos momentos del campeonato. «Estamos confiados de que vamos a hacer un buen papel, tenemos jugadores muy buenos y un equipo muy unido», destacó.

El objetivo es ahora de los carbayones ya es pensar en el próximo encuentro y hacer bueno el empate de ayer con una victoria ante el Alcorcón el sábado en el Carlos Tartiere. «Vamos a intentar ganar todos los partidos y al menos no se podrá decir que el equipo no pelea o no lucha cada balón, que es la seña de identidad de este equipo», prosiguió el guardameta.