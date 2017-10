Sin altas, Anquela no descarta algún cambio

Una vez más, y ya son cuatro jornadas, la convocatoria del Real Oviedo se hace casi sola ya que solamente hay 18 jugadores disponibles. No obstante, se puede registrar alguna novedad es el once inicial, pero solo de nombres, no en cuanto a sistema de juego.

El técnico del Real Oviedo dejó claro que no entra en sus planes realizar variantes en cuanto a la forma de jugar: «No me planteo variantes. Ficha por ficha igual, pero cambios gordos no creo que haya muchos». En este sentido, la opción que parece más viable sería la entrada de Owusu en la banda derecha del centro del campo en sustitución de Yeboah. En el resto sería el mismo once de las dos últimas jornadas ante el Cádiz y Albacete.

No obstante, durante la semana el técnico realizó algunas pruebas, con Forlín en el centro de la defensa y Mossa en el lateral izquierdo, pero todo apunta a que no pasan de ser pruebas en previsión de lo que pueda necesitar a lo largo del encuentro.

Anquela confirmó ayer que sigue teniendo únicamente 18 jugadores disponibles, pero se mostró confiado en poder recuperar a alguno de los lesionados para la siguiente jornada, en la que visitarán al Barcelona B. En este sentido, reconoció que el canterano Viti ha sufrido un retroceso en su recuperación y por eso esta semana no se entrenó con el grupo para evitar problemas.

Los que podrían tener opciones de entrar en los planes del técnico para la próxima semana son Mariga, Diegui Johannesson o Varela, que esta semana comenzaron a ejercitarse con balón y se podrían reincorporar al grupo la próxima semana.

El equipo tendrá esta mañana en El Requexón, a puerta abierta, la penúltima sesión de entrenamiento de la semana, ya que el técnico tiene previsto llevar a cabo una suave sesión de activación el lunes por la mañana.