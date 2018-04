Anquela amplía su abanico de opciones Los futbolistas del Oviedo realizan carrera continua durante el entrenamiento de ayer en El Requexón. / ELOY ALONSO La irrupción en el once de jugadores como Fabbrini, Cotugno o Mariga aumenta las alternativas del técnico para el final del campeonato RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Martes, 17 abril 2018, 04:12

A lo largo de la temporada, Juan Antonio Anquela ha tenido problemas para confeccionar las alineaciones,e incluso las convocatorias, como lo demuestra que en varias jornadas la lista ha sido la compuesta por los disponibles.

Sin embargo, ahora que llega el momento de la verdad, el técnico ha recuperado efectivos y tiene donde elegir a la hora de confeccionar los onces iniciales. El propio entrenador reconoció en la rueda de prensa posterior al encuentro ante el Nástic que «ahora tenemos mucha gente intentamos adaptarnos, lo que creemos que es mejor para el equipo».

La principal novedad en las últimas jornadas ha sido la irrupción en el equipo del italiano Fabbrini, que se ha asentando en el once y se ha convertido en uno de los fijos para el técnico. El italiano, tras la grave lesión de rodilla que sufrió en pretemporada, no apareció en el equipo hasta el encuentro de la jornada 25 ante el Sporting. A partir de entonces, el toscano ha ido ganando peso en el equipo y en las últimas cuatro jornadas ha sido titular y su presencia ha permitido el cambio de sistema. El italiano, desde su posición por detrás del delantero, es un recurso para que el técnico pueda jugar como más le gusta, con un 1-4-2-3-1, que en las dos últimas jornadas le ha servido para lograr dos victorias consecutivas y reengancharse nuevamente a los puestos de 'play off'.

Los recursos del entrenador se multiplican con el cambio de sistema

Sin embargo, no es la del italiano la única incorporación que ha registrado el once en las últimas semanas y que da más alternativas al técnico. Otro de los que han vuelto para quedarse en el once es el delantero Toché. Tras su lesión en el encuentro ante el Alcorcón, a finales de octubre, el murciano recuperó la titularidad en la jornada 29 ante el Barcelona B y, salvo en el encuentro frente al Granada, que se perdió por sanción, se ha mantenido en el equipo.

El propio jugador reconoció tras su vuelta al once que el hecho de haber tenido casi tres meses de inactividad le podría servir para llegar más fresco al final del campeonato, a diferencia de lo que le sucedió la pasada campaña. El delantero, eso sí, no ha visto portería como quisiera, ya que únicamente logró desde entonces el gol que marcó al Almería. No obstante, su aportación al equipo fue decisiva el domingo ante el Nástic, ya que una combinación suya con Saúl Berjón permitió que al ovetense anotar el gol del triunfo.

Otro de los jugadores que Anquela parece haber ganado para la causa en las últimas jornadas es el keniano Mariga. El centrocampista parece haber ganado la partida a Rocha como acompañante de Folch en el centro del campo y su participación va a ser decisiva en los siete encuentros que restan.

La otra novedad que el equipo está presentando en las últimas jornadas es el lateral Cotugno, que con la defensa de cuatro se está asentando en el lateral derecho y relegando a Diegui Johannesson al banquillo.

La llegada de estos jugadores ofrece al entrenador alternativas para los cambios a lo largo de los encuentros, ya que ahora jugadores que habían tenido protagonismo, como Mossa, Diegui Johannesson, Rocha o Linares, ofrecen soluciones a Anquela para el transcurso de los noventa minutos. Una prueba de ello fue la salida de Diegui Johannesson en Lugo, donde fue el autor del gol del triunfo.

La mayor profundidad del banquillo que ahora parecen tener los azules es uno de los aspectos a los que se agarran los azules para lograr el objetivo final.

Síguenos en: