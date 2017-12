Real Oviedo | Anquela apuesta por la continuidad

La colección de tópicos del mundo del fútbol tiene en un lugar destacado el que dice aquello de que «lo que funciona no se toca». Algo que en el caso del Real Oviedo parece que se va a cumplir en el partido del domingo ante Osasuna, en el que el equipo azul podría ser el mismo que la pasada jornada se impuso al Lorca.

Juan Antonio Anquela repite una y otra vez que por encima de los sistemas están los jugadores y quita importancia al hecho de utilizar uno u otro dibujo. No obstante, tras dos jornadas con triunfos, todo apunta a que el técnico va a mantener los tres centrales y dos carrileros.

Al menos es lo que se desprende de los ensayos que ayer hizo el técnico en los partidillos que disputó el primer equipo ante un combinado de jugadores del filial y el equipo de División de Honor. El partido de los jueves ante el Vetusta no pudo ser como en las últimas semanas ya que los de Javi Rozada habían tenido partido de Liga el miércoles y por eso el primer equipo tuvo que enfrentarse a un rival formado por el filial y el juvenil.

El resultado suele ser lo de menos en este tipo de sesiones, en las que se jugaron cuatro tiempos de 20 minutos, pero el primer equipo goleó por 7-0. Owusu logró tres tantos, Viti hizo doblete y Cotugno y Linares hicieron uno cada uno.

El técnico mezcló titulares y suplentes, pero manteniendo siempre el mismo dibujo. En el primer tiempo jugaron Alfonso; Cotugno, Carlos Hernández, Forlín, Valentini, Varela; Folch, Hidi; Viti, Owusu y Pucko. En la segunda, el equipo estuvo compuesto por Juan Carlos; Diegui Johannesson, Valentini, Héctor Verdés, Christian Fernández, Andrés; Rocha, Mariga, Yeboah, Linares y Saúl Berjón.

Lo más positivo de la sesión fue comprobar que los jugadores que salen de lesiones, como Verdés, Hidi y Viti, están completamente recuperados y a un buen nivel físico, lo que hace que en cualquier momento el técnico pueda echar mano de ellos. En el caso de Verdés volvió a jugar en el eje de la defensa de tres centrales, mientras que Hidi evidenció un buen estado de forma y fue de los más activos en el partido. También destacó Owusu, que marcó tres de los goles del equipo y estuvo muy participativo.

La única ausencia de la sesión entre los jugadores que apuntan a la titularidad es el lateral Mossa, que ayer no trabajó con el grupo. El valenciano lleva un par de semanas con molestias, entrenándose al margen del grupo y con precaución, pero eso no le impide estar disponible para los partidos y todo apunta a que esta semana volverá a ser así. Fabbrini, Toché, Aarón Ñíguez y Edu Cortina seguirán siendo bajas. La plantilla tendrá esta mañana la única sesión de la semana a puerta cerrada y luego Anquela comparecerá ante los medios.

