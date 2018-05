Anquela avala la llegada del ghanés Boateng

Juan Antonio Anquela reconoció que habló con el entrenador del Melilla, Manolo Herrero, del que es amigo, para preguntarle por Boateng. El técnico lo hizo a instancia del secretario técnico Ángel Martín y señaló que Herrero le dijo que «ha hecho un buen año, vino atontado, no se enteraba de la copla, pero luego ha hecho un año impresionante». El preparador del conjunto azul cree que el club tiene que fijarse en jugadores de ese perfil, «para luego intentar decir aquí me gasto tanto, aquí tanto y guardar un poco para donde hay que pagarlo». Esta decisión encaja en la política de fichajes que el club tiene planeada para la próxima campaña.

Anquela reconoce que siempre ha participado en la gestión de los fichajes, pero asume que no siempre se puede alcanzar lo que se pretende «yo quiero esto y esto y me dicen: 'míster no puede ser'» y por eso «vamos a gente como Boateng, hay que mirar si tenemos suerte».

