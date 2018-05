«No hemos estado a la altura de lo que nos jugabamos» HUGO ÁLVAREZ Anquela reconoció que el equipo mereció la derrota y lamentó que no hubieran sido capades de estar al nivel de la afición RAMÓN JULIO GARCÍA Oviedo Domingo, 27 mayo 2018, 23:45

Anquela estaba abatido al final del encuentro, no por quedarse sin opciones de ´play off´, era un síntoma de impotencia por haber vuelto a fallar en cosas que no esperaba. El técnico dijo que no sabía ni lo que habían hecho los rivales «no me interesaba lo que hiciera nadie» y lo remató diciendo que «no hemos estado al nivel de un equipo que se juega lo que nosotros, hemos estado a un nivel mas bajo que otras veces».

Sobre el encuentro el técnico dijo que no le gusta poner excusas y que «es evidente que la primera parte ha sido un partido equilibrado en el que ellos nos han superado en segundas jugadas y en ser mas intensos que nosotros», señaló.

El técnico lamentó la forma en que llegó el primer gol local e indicó «cuando parecia que lo teniamso mas controlado llegó el penalti» y se quejó de que la jugada llega en una ley de la ventaja que les perjudicó, aunque matizó que «son historias que pasan y en el futbol hay que adaptarse a lo que viene»..

Por encima de todo, lo que el técnico destacó es que «nos jugabamos la vida y nos ha faltado un poquito mas de saber lo muchisimo que nos estabamos jugando», a la vez que añadió que «esta pelicula la hemos vivido muchas veces, con el primer uy nos descomponemos y dejamos de competir», sentenció.

También reconoció el entrenador que «fuera de casa el equipo no ha dado el nivel que queriamos, en casa si, nos aprietan y mira que aqui nuestra aficion ha estado como siempre, por encima de nosotros en todo».

Por todo lo anterior el técnico entiende que es el momento de «valorar y analizar las cosasa friamente, aqui han jugado todos y el campo pone a cada uno en su sitio. Hoy nos ha puesto a todos». Aunque añadió que «lo unico que puedo decir es que mis futbolistas hacen lo que pueden, que trabajan cada día bastante bien, unos días estamos acertados y otros no, hoy nos ha faltado ese puntito y sin ese no haces nada».Sobre la afición comentó que «es doy las gracias. Cada día nos dan una lección de amor a unos colores, nosotros no se si sabemos con lo que estamos jugando y si lo sabemos es que tenemos la sangre justa, me muero de vergüenza cuando un equipo no compite teniendo lo que tiene detrás este».