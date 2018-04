Real Oviedo | Anquela: «El equipo que no sepa sufrir no va a ganar» Juan Antonio Anquela. / R. O. El técnico azul destaca la solidez del conjunto azul y espera que se sepa administrar la victoria para seguir luchando por el objetivo R. J. GARCÍA LUGO. Lunes, 9 abril 2018, 01:21

La satisfacción de Juan Antonio Anquela al final del encuentro era, sobre todo, por los tres puntos conseguidos, pero también porque el equipo azul, por fin, transformó su buen trabajo en un resultado favorable y porque también se mostró como un rival sólido.

El técnico jienense, no obstante, advirtió de la necesidad de administrar la victoria y de que faltan aún ocho jornadas para lograr el objetivo. Muy claro se mostró en ese sentido. «No saber ganar es peor que perder porque la gente se acomoda», explicó Anquela, que aseguró que les repite a sus jugadores cada día lo peligroso de conformarse.

Por eso, ayer, se mostraba contento. «Supimos sufrir como perros hasta el último segundo porque aquí nadie regala nada», hizo hincapié y recordó que los lucenses llevan toda la temporada en la zona alta. El técnico valoró que fueran los suyos los que hubieran salido de la mala racha con este triunfo, pero puso un pero: «Hemos sacado tres puntos que no son suficientes para lo que se pretende». En este sentido, el entrenador del Oviedo recuperó su mensaje habitual: «El conjunto que no esté preparado para sufrir no se va a llevar partidos en este final de temporada».

Reencontrarse con el triunfo a domicilio tiene que ayudar también en el aspecto anímico del grupo. «Es evidente que los equipos lo que necesitan son victorias y puntos», dijo el jienense, que reconoció que «nos habíamos atascado, nos costaba una barbaridad sumar y todo lo que pasaba en el partido era en contra nuestra».

En cualquier caso, Anquela afirmó que lo que cambió en relación con otras jornadas fue simplemente el resultado. «Estábamos jugando para ganar, lo único que nos faltaba era un pelín de acierto y de fortuna. Y, en esta ocasión, hemos tenido las dos cosas y el equipo ha competido, como lo veníamos haciendo últimamente», hizo hincapié.

Respecto al cambio de sistema, el míster explicó que «ha salido bien porque los futbolistas han estado bien plantados en el campo, hemos hecho las cosas que se requieren y, ante un buen rival, hemos realizado un partido más que digno». Lo que más destacó del juego del equipo fue «la solidez». «Hemos estado sólidos, solo hemos concedido una ocasión a rival en una jugada muy bonita del Lugo», apuntó. En eso fue en algo que incidió el entrenador, que considera que «es importante que el equipo sea sólido y no encaje goles si quiere puntuar en Segunda División».

También se refirió a la presencia de los que él considera 'los buenos' (Aarón Ñíguez, Fabbrini y Saúl Berjón), la cual valoró positivamente, aunque matizó que «quiero más porque tienen más fútbol». «Yo los saco para que ataquen y seamos un equipo con muchos recursos y así hemos jugado muchísimo tiempo», explicó.

Anquela reconoció que la expulsión de Kavets marcó en parte el desarrollo del encuentro, pero recordó que, en el último encuentro en casa, el Lugo se quedó con uno menos y no perdió. Se trata de un equipo, matizo, que «hace muchas cosas bien». «Nosotros hemos tenido la fortuna de meter un gol y conservarlo, que es lo que buscábamos», insistió.

Finalmente, el técnico tuvo palabras de agradecimiento y elogio para la afición que los acompañó en el Anxo Carro: «Nosotros jugamos para ellos y son nuestro empuje. Cada domingo dan una lección de amor a unos colores».