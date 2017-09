Real Oviedo Real Oviedo | Anquela espera buenas noticias de la enfermería Varela, sentado en el carrito de avituallamiento, durante un entrenamiento en El Requexón. / ELOY ALONSO Susaeta no jugará el domingo con el Albacete debido a una cláusula en su acuerdo de rescisión del contrato con el conjunto oviedista R. J. GARCÍA OVIEDO. Martes, 19 septiembre 2017, 02:38

La plantilla azul volverá esta mañana a los entrenamientos tras la jornada de descanso de ayer. El club azul espera que lleguen buenas noticias desde la enfermería ya que actualmente el número de futbolistas lesionados es elevado.

Entre los siete lesionados de la plantilla, tres lo son de larga duración. Fabbrini tiene un periodo de recuperación de seis meses; Hidi, de unas ocho semanas; y Edu Cortina, lesionado en el hombro, también deberá esperar varias semanas para recuperarse. Como detalle, Fabbrini subió ayer a su cuenta de la red social Instagram un vídeo de ánimo que le enviaron sus compañeros. El italiano agradeció el gesto y se despidió con un «nos vemos pronto».

Quienes parece que podrían estar más próximos a su recuperación son Viti, Diegui Johannesson, Mariga y Varela, todos ellos en la fase final de sus respectivas lesiones. En las últimas semanas, tanto Viti como Varela comenzaron a ejercitarse en solitario en el terreno de juego y se espera que su incorporación al trabajo con el grupo sea rápida.

También Mariga y Diegui Johannesson podrían estar entre los jugadores que esta semana se incorporen poco a poco a los entrenamientos con el resto de compañeros. Mariga se lesionó en la segunda jornada ante el Almería, mientras que Diegui Johannesson sufrió un problema muscular en la tercera jornada frente al Reus.

En cualquier caso, el propio Anquela, que confiaba el pasado domingo en recuperar algún jugador, también comentó que no quiere tener prisa ya que no le gustaría precipitarse y que se produzca alguna recaída por un periodo de tiempo mayor.

El equipo azul comenzará esta mañana a preparar la visita del próximo domingo al Carlos Belmonte, donde se reencontrará con varios exjugadores azules. Jon Erice y Susaeta, que se incorporaron al conjunto manchego esta temporada tras rescindir sus contratos con el conjunto carbayón, y el también exoviedista Pelayo Novo son los tres futbolistas con pasado azul.

Susaeta no disputará el encuentro, ya que en el acuerdo de rescisión de su contrato con el Real Oviedo se incluyó una cláusula por la que los de José Manuel Aira deberían pagar una importante cantidad de dinero para que pudiera enfrentarse este año a los azules. Además, el eibarrés no disputó el encuentro de la pasada jornada debido a unas molestias, al igual que Pelayo, que es duda para el encuentro del domingo. En el caso de Jon Erice sí parece que vaya a estar en el once manchego.

Quien tampoco estará ante los azules es el delantero Aridane, que en el partido del pasado domingo ante el Nástic sufrió un choque fortuito con el meta Dimitrievski y el central Xavi Molina que le produjo una contusión torácica con el resultado de fracturas de cuatro y cinco arcos costales derechos y neumotórax derecho. El Albacete es el colista de la categoría, tras haber sumando un solo punto hasta ahora.

