Anquela esperará por Toché

Anquela esperará por el delantero Toché. El técnico confirmó ayer que el murciano estará en la convocatoria que facilitará hoy para viajar a Alcorcón y confía en que pueda ser de la partida en Santo Domingo. No obstante, el jienense se mostró tranquilo en caso de que finalmente el delantero no llegara en condiciones de ser titular, ya que cuenta tanto con Linares como con Owusu para sustituirlo.

El delantero realizó ayer parte del entrenamiento del equipo a puerta cerrada y el propio entrenador confirmó que confía en su recuperación. «Veremos a ver si llega para el domingo, está entrenando al margen y esperemos que podamos contar con él para ir de viaje y luego preguntaremos para ver si se recupera», explicó. De las palabras del míster se desprende la posibilidad de que viaje a Alcorcón con 19 jugadores en prevención de que el murciano no se recupere finalmente.

En caso de ausencia de Toché, las dos alternativas que maneja el entrenador, por lo visto en el entrenamiento del jueves, son Linares u Owusu. En cuanto al primero, que todavía no se ha estrenado jugando en punta, el técnico destacó la velocidad que le puede aportar al ataque azul.

La otra alternativa sería Linares, un jugador del que el entrenador azul destacó que con él tiene «el trabajo asegurado y luego puede estar acertado o no pero eso me trae sin cuidado. Ojalá lo esté por lo bien que nos vendría a todos, pero lo que me interesa es que trabaje como lo hace».

Al que sí descartó para el encuentro de mañana es al centrocampista Edu Cortina, pese a que ya se entrena con normalidad con el resto de compañeros, tras superar la luxación en el hombro que se produjo en el calentamiento del partido de Copa del Rey ante el Numancia. Anquela reconoció que con el canterano «hay que esperar un poco». «Le quisimos meter más tiempo el jueves y no pudo. No está en condiciones óptimas», apuntó. No obstante, reiteró su confianza en el centrocampista para el futuro.

El que es seguro que no viajará a Alcorcón es el defensa central Verdés, por lo que el entrenador deberá decidir si mantiene a Valentini en el centro de la zaga u opta por Forlín o Christian Fernández como acompañante de Carlos Hernández.

El conjunto oviedista tendrá esta mañana la última sesión de entrenamiento de la semana y posteriormente el técnico facilitará la convocatoria de jugadores que se desplazarán a Alcorcón para tratar de buscar la primera victoria a domicilio de la temporada.