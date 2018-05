Anquela no quiere «individualidades» en su Real Oviedo Basa el éxito del equipo en «trabajar y ser solidarios», señaló que los puntos del domingo ante el Lorca son «vida» para los suyos EFE Viernes, 4 mayo 2018, 14:54

El entrenador del Real Oviedo, Juan Antonio Anquela, se mostró tajante con los defectos de su equipo en las últimas jornadas y reconoció que ha pasado de ser un bloque «contra el que nadie quería jugar» a ser uno con dudas ante el que «cualquiera se siente fuerte» lo que achaca a la falta de intensidad y a las «individualidades» que han acabado por marcar su juego.

«Las conclusiones son fáciles. Somos un equipo que antes competía y sabía a lo que jugaba, ahora los rivales nos ganan justamente. Perder intensidad nos hace jugar en largo, muy separados y sin llegar a segundas jugadas y rebotes. Eso en segunda significa perder. Hemos llegado hasta aquí siendo un equipo y eso no lo podemos perder», analizó el técnico.

Para Anquela es una preocupación el hecho de que el juego azul pase por «individualidades» y advirtió que el equipo tiene una oportunidad única el domingo ante el Lorca para volver a ser el bloque que ocupó puestos de ascenso directo y estuvo en la pelea por la eliminatoria de ascenso todo el año.

«El Tartiere se come futbolistas, nos van a pitar a la primera que hagamos, porque a la gente no se le engaña. Y en cuanto pasa eso la gente se esconde, nadie quiere el balón y que piten a otro. Para ser futbolista del Oviedo hay que hacer muchas cosas bien, y sobre todo querer ser futbolista. No hemos llegado hasta aquí salvando nuestro culito, lo hemos hecho siendo equipo», criticó el jienense.

El entrenador azul, que reconoció que se están «ganando a pulso» los últimos resultados negativos, advirtió de la peligrosidad de un Lorca al que hay que tratar con «mucho respeto» y explicó que entre las cosas que le faltan a los suyos para ser los que eran destaca la «intensidad» necesaria para competir «concentrados».

«Faltan muchas cosas: fútbol, situación... la intensidad que te hace estar concentrado en todo. No estamos dando el nivel, y tenemos que hacer que nuestra afición crea de nuevo en nosotros. Yo creo que vamos a ganar, porque creo en lo que trabajamos y porque mi equipo me ha demostrado que puede, pero los necesito como equipo de fútbol», aclaró el técnico.

Anquela, que basa el éxito del equipo en «trabajar y ser solidarios», señaló que los puntos del domingo son «vida» para los suyos y concluyó afirmando que sólo le preocupa el Real Oviedo y que le gustaría «estar muchos años en el club», no sin matizar que todo eso tanto él como los futbolistas «tienen que ganárselo».

Los azules entrenaron a puerta cerrada en el que será el penúltimo entrenamiento de la semana, sesión en la que el técnico aprovechó para acabar de pulir los detalles que están sin resolver sobre la visita del Lorca (domingo, 16.00 horas) y que pasan por el sistema -con la posible vuelta a la defensa de cinco- y por la pareja de Folch en el doble pivote, que podría ser de nuevo Rocha.

