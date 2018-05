Anquela: «Nos jugamos el año en 90 minutos»

El entrenador del Real Oviedo, Juan Antonio Anquela, habló sin tapujos sobre la trascendencia del choque ante la Cultural Deportiva y Leonesa (domingo, 20:30 horas), partido en el que los azules se juegan «la temporada» y la posibilidad de «seguir vivos» en la pelea por los puestos de promoción de ascenso a Primera División.

«Es evidente que no se pueden cometer errores, que hay que estar concentrados como si de un play-off se tratara e intentar ganar. Ni la Cultural ni nosotros hemos hecho los deberes y ambos llegamos al final con necesidades», dijo el técnico, haciendo referencia a la lucha por la permanencia que mantienen los leoneses.

Anquela insistió en la idea de «respetar» a un rival que «sabe lo que quiere» y que jugará arropado por su gente, aunque matizó que los suyos no escatiman en motivación y tampoco en apoyo, ya que se esperan en el Reino de León casi 2.000 oviedistas.

«Si nos dejan el campo de la Cultural, esta afición es capaz de llenarlo. Llevan todo el año igual, con ese sentimiento tan grande que les mueve, y nosotros no podemos fallarles. Se lo digo a los chavales, y también les recuerdo que hemos competido en muchos sitios ante rivales muy importantes. Que esos somos nosotros», explicó el jienense.

El técnico andaluz mantuvo su teoría de que si alguno de sus jugadores no va al cien por cien el equipo no puede ni empatar, pero no se mostró preocupado por la baja de Christian en la defensa, hombre por el cual podría volver a entrar en el once Héctor Verdés.

«Para nosotros todas las semanas han sido importantes, planteamos el encuentro como el resto de la temporada y nuestro discurso no cambia. Nos planteamos alternativas porque las tenemos, pero solemos meter a otro del mismo puesto y ojalá que tenga la fortuna que necesitamos», comentó Anquela.

Los azules se entrenaron a puerta cerrada en la penúltima sesión de la semana, ya que el sábado trabajarán por última vez antes de viajar a León esa misma tarde para quemar sus balas por el ascenso, objetivo que ya ha conseguido la SD Huesca, ex equipo de Anquela al que el jienense felicitó con especial alegría por protagonizarlo gente que fue con él «al fin del mundo».

