Real Oviedo | Anquela mantiene a sus 'pretorianos'

El técnico azul ha utilizado hasta ahora 25 jugadores, pero solo 15 pasan de los mil minutos jugados | Seis futbolistas que fueron titulares en la primera jornada de Liga repitieron en el encuentro del pasado viernes, ante el Valladolid

OVIEDO. Martes, 24 abril 2018, 00:17

Juan Antonio Anquela no se caracteriza por realizar muchos cambios en el equipo esta temporada. Cuando las cosas van bien el técnico no suele tocar el once, mientras que, cuando van mal, las modificaciones son mínimas.

En lo que va de temporada, el entrenador azul ha utilizado 25 jugadores, pero solo son 15 los que hasta el momento han pasado de los mil minutos disputados. Las variaciones que suele realizar el técnico afectan más a las posiciones que a los nombres.

El técnico, que ha repetido en las tres últimas jornadas el once inicial, alineó el pasado viernes ante el Valladolid un equipo en el que formaron seis de los jugadores que fueron titulares en la primera jornada de Liga: Cotugno, Christian Fernández, Folch, Aarón Ñíguez, Saúl Berjón y Toché. Ellos han repetido entre la primera jornada y la última. Además, tres de los que jugaron ante el Valladolid no estaban disponibles para la primera jornada, Fabbrini, lesionado entonces, y Mariga y Forlín, recién llegados y sin hace pretemporada.

Los cuatro indispensables para el jienense son Folch, Saúl Berjón, Carlos Hernández y Christian Fernández, que son en ese orden los que más minutos llevan acumulados. En el caso de Folch jugó 35 encuentros completos y solo se perdió uno por sanción. El catalán suma 3.150 minutos.

Junto con Folch, pieza clave en el equipo de Anquela, es Saúl Berjón el jugador que más calidad atesora en la plantilla y en torno al que gira el juego ofensivo del equipo. Además de sus seis goles, suma trece asistencias. Sin embargo, el ovetense suele ser uno de los cambios más habituales para el técnico, ya que solo ha jugados completos 15 de los 35 encuentros en que participó. Saúl lleva 2.971 minutos jugados.

Otro de los que se han hecho insustituibles para el entrenador es Carlos Hernández que, pese a que no fue titular en la primera jornada, entró en el equipo en la segunda y desde entonces se ha mantenido en el once siempre que estuvo disponible. Suma ya 33 encuentros, en los que solo ha sido sustituido en una ocasión, lo que le ha tenido en el campo 2.959 minutos.

El otro defensa que siempre está en los onces iniciales de Anquela es Christian Fernández que, como lateral izquierdo o central, es el cuarto jugador que más tiempo ha estado en el campo, sumando 2.843 minutos.

El argentino Forlín, que el domingo será baja en Soria por sanción, es otra de las piedras angulares para el entrenador. Aunque su presencia en el equipo se retrasó por la incorporación tardía a la pretemporada, le hizo no debutar en Liga hasta la séptima jornada, desde entonces, bien como pivote, libre o central, siempre ha estado en las alineaciones.

Víctimas del dibujo táctico

Mossa tardó en entrar en las alineaciones y más aún en hacerse con un hueco en el once pero con el sistema de tres centrales se hizo con la titularidad, que le ha permitido sumar 2.232 minutos. Ahora ha vuelto a salir del equipo, pero todo apunta a que volverá en Soria.

También ha sido intermitente, en buena medida por las lesiones, Aarón Ñíguez, que fue titular en 27 encuentros y salió desde el banquillo en dos, para ser el séptimo jugador más ha utilizado por el técnico.

El centrocampista Rocha no iniciaba la temporada como fijo, pero en la zona intermedia del campeonato se hizo con una plaza en el once, del que ha salido hace tres jornadas, pero se mantiene como uno de los hombres más utilizados por Anquela, con 2.112 minutos.

El delantero Linares ha figurado en el equipo de forma intermitente. Fue clave dutante la ausencia de Toché por lesión, y es el décimo jugador de la plantilla que más minutos suma, 1.789, en los que ha logrado seis goles.

Algo parecido le sucedió a Cotugno, que fue uno de los perjudicados por el cambio de sistema, ya que solo ha jugado como lateral derecho en la defensa de cuatro. El urguayo es el undécimo jugador con más minutos con 1.775, en 28 encuentros, 20 de ellos como titular.

