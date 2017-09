Real Oviedo | Anquela medita 'refrescar' el once

Las ausencias por lesión no permiten a Juan Antonio Anquela hacer muchos cambios en el Real Oviedo. Todo apunta a que el técnico azul repetirá mañana, por cuarta vez consecutiva, la misma convocatoria de 18 futbolistas. Esos son los únicos jugadores disponibles en la primera plantilla, ya que no recupera a ninguno de los que arrastran diversos problemas físicos.

Sin embargo, el técnico, por lo visto en los últimos entrenamientos, puede estar planteándose realizar algunos cambios para 'refrescar' el once. Una de las novedades afectaría la banda derecha. Owusu entraría en detrimento de su compatriota Yeboah, quien ha estado en el once en las tres jornadas anteriores. También en el entrenamiento de ayer Anquela colocó al defensa central Forlín y al lateral izquierdo Mossa con los teóricos titulares.

No obstante, no será hasta esta mañana cuando, a puerta cerrada, el preparador jienense haga las pruebas definitivas, que no se conocerán hasta el lunes por la tarde, cuando una hora antes del encuentro se haga pública la alineación del equipo que se enfrentará al Zaragoza. Lo que está claro es que para el compromiso del lunes el entrenador azul no podrá contar con ninguno de los siete jugadores lesionados que tiene en la plantilla.

En el trabajo semanal, el técnico suele acabar las sesiones con un partidillo en el que realiza algunas pruebas que luego se pueden trasladar a los encuentros. En las dos últimas sesiones se ha visto en El Requexón a Owusu ocupando el flanco derecho, en la posición en la que venía actuando Yeboah. Ese cambio podría tener un doble objetivo. Por una parte, para buscar más verticalidad en esa zona, ya que Owusu, en los minutos que ha participado, ha mostrado una velocidad y agresividad para buscar la portería contraria que le han venido bien al Real Oviedo. Por otra parte, serviría para dar descanso a Yeboah, quien, sin apenas tiempo para entrenarse con sus nuevos compañeros, tuvo que jugar ante la carencia de efectivos.

Los dos jugadores ghaneses del conjunto azul se incorporaron a los entrenamientos en los dos últimos días de mercado y no tuvieron la oportunidad de realizar la pretemporada. Owusu llegó con unas molestias en el tobillo que le habían impedido hacer la pretemporada con el Leganés, equipo por el que está cedido en el conjunto azul. No obstante, desde su llegada, se entrenó con sus nuevos compañeros y parece que ya está en perfectas condiciones, por lo que el lunes frente al Zaragoza podría tener su primera oportunidad en el once. Eso mantendría a Aarón Ñíguez en la mediapunta, una posición que ocupó desde su recuperación de la lesión muscular que se produjo en la previa del encuentro ante el Almería.

En el entrenamiento de ayer también se vio con los presuntos titulares al argentino Forlín, uno de los jugadores inéditos en Liga. El defensa se incorporó al equipo el pasado 29 de agosto, después de una larga inactividad, y el técnico, aunque le dio unos minutos en la Copa del Rey, ha preferido no utilizarlo, pese a estar en las tres últimas convocatorias. En el caso de que Anquela se decidiera por él, formaría pareja en el centro de la defensa con Verdés, que parece fijo para el técnico en el eje de la zaga.

Forlín en el pivote

No obstante, otra posibilidad es que Forlín pudiera entrar a lo largo del encuentro como pivote, ya que es la posición en la que más problemas acumula el entrenador. En la sesión de ayer se retiraron antes que el resto los dos pivotes disponibles, Folch y Rocha, aunque parece que esto responde más a una simple precaución y todo apunta a que volverán a ser titulares.

En la sesión de ayer se vio un incremento en la intensidad del trabajo de Mariga, Diegui Johannesson y Varela, quienes realizaron ejercicios con balón junto al readaptador, Nacho Gonzalo, aunque siguen entrenándose al margen. Estos tres jugadores podrían incorporarse la próxima semana al trabajo con el grupo y estar en condiciones de regresar a la lista para el encuentro ante el Barcelona B del próximo domingo.

El Real Oviedo tendrá esta mañana una nueva sesión de entrenamiento, al igual que hará mañana, mientras que el lunes la plantilla puede tener una sesión de activación por la mañana.