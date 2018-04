Anquela: «Esto puede ser un tormento chino» Anquela, cabizbajo durante el Numancia-Real Oviedo. / Carlos Gil El técnico azul lamenta el mal partido de los suyos y pide la reacción en los cinco partidos que quedan RAMÓN JULIO GARCÍA Oviedo Domingo, 29 abril 2018, 21:01

Jugando así no ganamos a nadie». Así de claro ha sido el Juan Antonio Anquela más abatido de la temporada en la sala de prensa de Los Pajaritos. El técnico aseguró que el primer culpable de lo sucedido es él y también reconoció que ha sido uno de los días más duros para él.

Al referirse lo que necesita el equipo para cambiar la tendencia, el técnico señaló inicialmente que «la recuperación pasa por ganar un partido en casa» para, a continuación, ser muy contundente: «Jugando así no ganamos, esto puede ser un tormento chino, no ganamos un partido más jugando así».

Anquela admitió que tras lo sucedido fue «un día muy muy duro porque no hemos dado el nivel que corresponde y no hay que darle más vueltas. Si no se da el nivel, es imposible, imposible», repitió.

El técnico lamentó, que pese a que insiste en ello en cada entrenamiento, el equipo «a la primera deja de ser sólido y de creer en lo que estamos haciendo y eso para mí es muy grave», comentó.

Lo que no quiso fue buscar culpables: «Somos todos. El primero, yo y no hay otra lectura que no sea esa». Al tiempo, lamentó que los fallos que, a su juicio, fueron muchos más que los de los goles «no hemos dado la sensación de poder competir el partido, el rival ha sido mejor que nosotros en todo», indicó.

También señaló que lo que más le duele son «las sensaciones», pero apunta a que lo importante es «estar tranquilos y analizar el porqué. Y el porqué es muy fácil, no competimos y así es imposible». En ese sentido criticó que «a la primera ya estamos discutiendo con el árbitro en vez de pendientes de nuestro trabajo», algo que dijo ya vio en la primera jugada del encuentro.

En cualquier caso, el técnico dijo que él va a estar siempre con el equipo. «El principal culpable soy yo, pero los futbolistas se tienen que dar cuenta que esto es otra historia. Hacer lo que hemos hecho durante toda la temporada es lo que hay que hacer». Insistió el preparador jienense que advirtió durante la semana lo que podía pasar «y el primer gol es para verlo».