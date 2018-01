Real Oviedo | Anquela: «No ganamos a nadie si no estamos al cien por cien» El técnico Anquela, a la derecha, da indicaciones a sus jugadores, en El Requexón. / ELOY ALONSO El técnico del Real Oviedo solo quiere pensar en el Almería, un partido que considera será muy difícil RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Viernes, 19 enero 2018, 02:04

Ni la vuelta de Fabbrini, ni el mercado de invierno, ni el estado del terreno de juego del Real Oviedo . Lo único en lo que piensa el entrenador del Real Oviedo , Juan Antonio Anquela, es en el partido de mañana ante el Almería. El titular del banquillo azul centró en ello la rueda de prensa de ayer en vísperas de un partido para el que se le acumulan los problemas. A las bajas seguras por sanción de Christian Fernández, Forlín y Mossa, se une la duda de Varela, aquejado de un proceso gripal. No obstante, el técnico azul adelantó que la previsión es que Fabbrini se incorpore la próxima semana al trabajo con el grupo y que, en función de cómo evolucione, se decidirá sobre su entrada en el equipo.

«En lo que hay que estar pensando es en el Almería porque a mucha gente se nos olvida que no ganamos a nadie si no estamos al cien por cien», hizo hincapié el técnico, que recordó en ese sentido que «hemos jugado dos partidos a más de ese cien por cien y no hemos ganado, no entiendo que se piense en otra cosa que no sea lo difícil que va a ser enfrentarse al Almería». Anquela concluyó su advertencia con una indicación: «Es lo único que tengo en la cabeza».

Anquela insistió en las complicaciones que va a presentar el Almería: «Será dificilísimo, es un muy buen equipo. Como no estemos a buen nivel sufriremos, como siempre, como es esta Segunda División y como pasa cada partido». Sobre el conjunto andaluz destacó que es «un rival sólido, como ha sido siempre, con mejores resultados ahora, y eso es porque hace las cosas mejor».

Ni siquiera el técnico quiso escudarse en las muchas ausencias que tendrá mañana. «Es una cosa que puede pasar y tenemos que sobreponernos a todos los inconvenientes, lo hemos hecho durante todo el año y no vamos a cambiar de forma de pensar», indicó. El técnico azul comentó que esperará a ver de qué jugadores dispone y luego se planteará el once y la forma de jugar. No obstante, sí dijo que los menos habituales «deben dar el paso adelante» y se mostró convencido de que «lo van a hacer y lo van a hacer bien». Aunque, no obstante, insistió en no pensar en las ausencias: «Quien caiga, cayó y, cuando le toque caer, saldrá otro, no hay más. No somos el Real Madrid ni el Barcelona para decir que en este partido cae uno u otro. Hay que pelear con todo sobre el campo». El preparador oviedista reiteró que «el partido más importante es el del Almería, no me cabe la menor duda y entiendo que a los jugadores, tampoco».

No obstante, en el caso de Fabbrini, reconoció que las «sensaciones son buenas». «Empieza a entrenarse y el verde nos pondrá en su sitio. La semana que viene entrará con el grupo y a ver cómo está», explicó. Además, afirmó que de «ánimo hay que pararlo todos los días, la rodilla no sé, pero de ánimo está bien y es un paso tremendo. Él quiere».

Respecto al mercado de invierno, tampoco quiso entrar en detalles y señaló que se preocupa «de los que tengo». «Si pueden venir, que vengan, pero las cosas son complicadas y hay que hacerlas con cabeza y despacio», puntualizó. Anquela matizó, además, que «si viene otro, bienvenido sea», pero considera que es algo complejo por las limitaciones económicas y las circunstancias del mercado.

Por último, sobre el estado del terreno de juego, dijo que sus jugadores se adaptarán y que tratarán de «trabajar en lo que venimos haciendo durante toda la temporada».

