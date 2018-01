Real Oviedo | La falta de movimientos en el mercado invernal no inquieta a Anquela

En plena vorágine del mercado de invierno, Juan Antonio Anquela mantiene la tranquilidad y marca como objetivo que en el caso de que se produzcan llegadas sean de jugadores «mejores de los que hay en la actualidad en la plantilla». Del mismo modo, asegura respecto a las salidas que son los propios jugadores que no están teniendo minutos los que deberían buscar la oportunidad de jugar en otro equipo.

Uno de los objetivos que están sobre la mesa de los responsables deportivos del club es la llegada de un delantero que complemente a Linares y Toché. El entrenador lo tiene claro: «Si es mejor que lo que tenemos que venga y en caso contrario», bromeó, «a rezar y virgencita que me quede como estoy».

En cuanto a las posibles salidas, el técnico fue rotundo: «Yo no quiero que se vaya nadie, pero yo se lo digo a ellos, es muy difícil que tengan sitio en el Oviedo a día de hoy y ellos necesitan jugar». En el caso concreto del argentino Valentini, que en declaraciones a un medio italiano dijo que le gustaría jugar más, Anquela comentó que «Valentini es inteligente y sabe que ha tenido sus ocasiones como todos, hemos jugado todos, no hay más». También recordó el jienense que «lo he dicho muy claro, el fútbol está para disfrutarlo y si en el Oviedo no puede ser que se vayan a otro lado». No obstante, reconoce que «salir de aquí es complicado, porque no sé que le da este club y esta ciudad que ninguno queremos irnos».

Lo que cada semana repite el entrenador azul es que cada partido es una batalla y que «el día que nos equivoquemos y no afrontemos cada partido como debemos no le ganamos a nadie. No paro de decírselo, hay que ir a competir y a jugar bien cada partido».

El técnico insistió en que el único camino es el de la pelea los noventa minutos y jugar bien «sin ser equipo de fútbol no se consigue nada». Lo que espera es que «cale el mensaje, yo soy muy cansino, voy por el mismo camino siempre», dijo. Esta noche los azules visitan al Rayo que, para el entrenador oviedista, «es muy buen equipo», pero no distinto a otros: «La semana pasada me daba lo mismo jugar contra el Huesca líder que contra el ultimo, yo miro partido a partido y mañana (por hoy) tenemos que ir a pelear, a luchar, jugar bien al fútbol y a competir contra un rival muy bueno».

Anquela destacó que el Rayo tiene muy buenos jugadores en todas las parcelas y recordó que les ganó en la primera jornada «me dolió porque fue la primera y estábamos muy ilusionados y en este juego cuando más te ilusionas más trampas te tiene». El objetivo para el técnico es «es mantenerse. Nos costó 20 partidos estar ahí con los de arriba y no podemos olvidarnos nunca de eso».

El técnico dijo que en breve espera poder contar con Viti, mientras que la llegada de Yeboah es inminente. Además, sobre el partido ante el Sporting dijo que sabe cuando es, pero «queda un mundo, que voy a comentar, lo vais a preparar bien vosotros y es precioso, pero queda una eternidad».

Síguenos en: