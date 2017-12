Real Oviedo | Anquela: «Nos va a costar sangre, sudor y lágrimas»

El Real Oviedo atraviesa un gran momento, reflejado en su bagaje doce puntos sumados de los últimos quince en disputa, pero su entrenador, Juan Antonio Anquela, tiene claro que no debe «bajar la guardia nunca». «Si no vamos al cien por cien no puedes ni empatar», ha recordado este mediodía el técnico jienense, esperanzado en que «los resultados no nos engañen».

«Soy muy cansino, pero no entiendo el fútbol de otra manera y menos en esta categoría», ha señalado el preparador andaluz, inconformista aunque «muy contento con todos los jugadores». «El verde los domingos pone y quita», ha expresado el técnico azul, que poco a poco recupera efectivos para contar con más alternativas a la hora de confeccionar sus alineaciones y convocatorias.

«Nos va a costar sangre, sudor y lágrimas», ha expuesto el entrenador oviedista, que ve a Osasuna, su rival este domingo, como «un equipo de Primera». «Estará arriba porque son buenos y lo tienen todo», ha profundizado el veterano técnico, consciente de la dificultad del duelo ante los navarros. «Que no va a ser fácil lo sabemos todos», ha señalado Anquela, que cree que será necesario «dejarse el alma» y «tener fortuna» para conseguir el resultado deseado.

