«Tienen que adaptarse todos a lo principal que es formar un equipo» Anquela da instrucciones a sus futbolistas. / ÁLEX PIÑA Anquela destacó a Steven y dijo que con Carlos Martínez no hay que tener prisa porque «no tiene nada que demostrar» R. J. GARCÍA OVIEDO. Domingo, 22 julio 2018, 04:30

Anquela no quiere sacar muchas conclusiones de lo que se ha visto hasta ahora e insiste en que lo importante es «formar un equipo». El entrenador destacó que no quiere correr riesgos con Carlos Martínez, que considera «no tiene que demostrar nada», mientras que dijo que Bárcenas no había jugado por estar pendiente de resolver problemas burocráticos.

También elogió a Steven y cree que el sistema con tres medios se adapta mejor a las características de los nuevos jugadores que han llegado.

El técnico jienense calificó de buena la prueba de ayer «dentro de lo que es la pretemporada, vamos cubriendo etapas y haciendo las cosas que queremos. Estamos asimilando el trabajo y con eso ya me conformo».

El técnico cree que todavía no hubo tiempo para sacar muchas conclusiones, pero indicó respecto a los nuevos que «hemos traído a los futbolistas acordes a lo que queremos, luego ya saldrá o no, pero creo que hemos traído a la gente adecuada», en referencia al hecho de que el equipo tiene más el balón que la pasada campaña.

Sobre el sistema explicó que el otro día ante el Vetusta intentó jugar con un 4-4-2 en rombo pero «salió regular nada más» y recalcó que lo importante es «ir probando cosas y viendo como está el equipo mejor colocado. Hemos jugado así, de 1-4-3-3 y por ahí seguiremos», aunque insistió en que «no vamos a ser esclavos de un sistema iremos a lo que le convenga al equipo en cada momento».

Sobre jugadores concretos, señaló que «Steven hace lo que le pedimos. El tema es muy fácil: el año pasado dejo el listón muy alto porque jugo dos partidos y en uno dio pase de gol y en otro lo metió» y le pide que siga por ese camino. Respecto a Carlos Martínez apuntó que «no hay que tener prisa, estamos cuidándolo como se merece- No nos tiene que demostrar nada, ha jugado en Primera a mucho nivel mucho tiempo».

De Bárcenas señaló que cuando se resuelvan asuntos burocráticos jugará y que «lo que he visto de él es que es un futbolista rápido, dinámico, con ganas y el partido que le vi lo hizo relativamente bien. A ver si tenemos suerte».