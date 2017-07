Anquela, satisfecho con los suyos, dice que «la intensidad no se negocia»

Anquela se mostró satisfecho al término del encuentro de ayer. No solo con el partido. También con al primera semana de trabajo y la actitud de los suyos.

El jienense dijo que el partido le dejó «nubes y claros», pero dejó claro que se trataba de «un entrenamiento más». «En líneas generales el equipo ha estado bien planteado, hemos hecho cosas», afirmó, aunque matizó que «es evidente que nos queda mucho que mejorar». El técnico elogió la predisposición de los suyos: «Durante la primera semana, lo que a mí me interesa es la actitud y la predisposición y han estado a un nivel exquisito».

También reiteró una de sus ideas más claras. «La intensidad no se negocia, vamos a competir en una categoría que la primera premisa es ser un equipo intenso, que tiene que pelear y disputar cada balón como si fuera el ultimo».

Anquela

Por último, el técnico quiso hacer mención al buen ambiente de aficionados. «Es increíble el sentimiento que hay aquí. Me llena de responsabilidad y me hace pensar muchas cosas. Sobre todo que no podemos fallar a estar gente porque se mueven con el corazón».