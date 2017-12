Anquela supedita la llegada de fichajes a la salida previa de futbolistas Pucko disputa el balón con Verdés. / ELOY ALONSO El deseo del técnico es mantener una plantilla corta y, en el caso de que se produjesen refuerzos, estos tendrían que «mejorar mucho» el nivel actual R. J. GARCÍA OVIEDO. Sábado, 16 diciembre 2017, 03:31

El mercado de invierno se acerca y es el momento en que muchos equipos buscan dar un giro a sus plantillas para tapar carencias. En el caso del Real Oviedo, todo apunta a la tranquilidad y solo afrontará operaciones que estén muy claras y no supongan riesgos.

Además, de las palabras del entrenador Juan Antonio Anquela se desprende que para que se produzcan incorporaciones deberá haber salidas, ya que la idea pasa por mantener una plantilla corta, completada por jugadores del filial, como Viti, Edu Cortina, Steven y alguno de los otros que suelen entrenar con el primer equipo habitualmente, como Prendes y Asier.

Anquela se refirió ayer a la posibilidad de acudir a la próxima ventana de fichajes y lo hizo con cautela. «A mí no me gusta ni la palabra mercado, ni invierno, no soy partidario de esto», señaló, aunque matizó que «si sale algo bueno, se hará», pero con la condición de que los refuerzos mejoren «mucho» lo que actualmente hay en la plantilla, ya que en caso contrario «nos quedamos quietos», porque «el resto son ganas de liarte».

Lo que tiene claro el técnico jienense es que «si el club puede afrontar el gasto de traer futbolistas contrastados, pues vale, pero estoy muy contento con la gente que tengo, nunca me he quejado de nada, es evidente que hemos tenido bajas tremendas, pero estamos ahí peleando».

Algo de lo que quiere huir el entrenador es de aumentar el número de jugadores. «No puedo tener una plantilla de 30 futbolistas, quiero tener mi equipo, que la gente se sienta importante, y si necesito algo, lo tengo en el vestuario de al lado porque hay gente capacitada para hacerlo», comentó en referencia a los jugadores del filial.

Los jugadores que menos han contado para el técnico, como Varela, Valentini, Pucko y Owusu son candidatos a abandonar la plantilla en el mercado si se presenta la oportunidad y sería entonces cuando se plantearía la llegada de otros jugadores, como un delantero u otro jugador de características similares a las de Forlín, que pueda jugar como central o pivote.