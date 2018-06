Arturo Elías a los seguidores del Real Oviedo: «Gracias a la mejor afición de España»

A través de Twitter, Arturo Elías se ha apresurado en enviar un mensaje de ánimo a los aficionados del Real Oviedo después de que ayer, pese a ganar al Huesca, el equipo quedase fuera del 'play off' de ascenso a Primera División. El equipo azul hizo lo que le correspondía, ganar, pero los resultados del resto de la categoría en la última jornada de Liga no le fueron favorables. No obstante, el representante del máximo accionista del club, el grupo Carso, ha querido quedarse con lo positivo de la temporada y ha agradecido a la afición y a los jugadores el esfuerzo mostrado.

«Tan cerca y tan lejos. Solo queda hacer las cosas mejor el siguiente año. Finanzas sanas, Equipo en segunda B , gran trabajo en fuerzas básicas, a un punto de Playoff. Ahora a buscar el ascenso directo. Gracias a la mejor afición de España. Gracias, Real Oviedo»