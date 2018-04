Las aspiraciones azules pasan por Soria

La hora de la verdad se acerca y el Real Oviedo afronta este mediodía ante el Numancia uno de los encuentros más importantes de los que le restan hasta el final de temporada, en el que buscará salir en puestos de 'play off', para lo que necesita lograr la victoria.

Los de Anquela afrontan el encuentro de la matinal de hoy con la ausencia del sancionado Forlín, cuya plaza en el centro de la defensa será para Héctor Verdés. En el resto del equipo no se esperan novedades, pero tampoco está descartado algún cambio más en el once. En la convocatoria, la única novedad es la presencia del argentino Valentini, que ocupa la plaza de su compatriota Forlín, de baja por sanción.

Tras la derrota de la pasada jornada ante el Valladolid, el conjunto de Anquela no se puede permitir muchos tropiezos, por lo que el encuentro de hoy puede ser clave para alcanzar el objetivo. A lo largo de toda la semana, el mensaje que salió del vestuario ovetense fue de tranquilidad y de confianza en el juego del equipo, que está en condiciones de luchar por el objetivo que se marcó al inicio de temporada.

Aunque no se ha querido considerar como una final el encuentro de Los Pajaritos, en el ambiente flota que el equipo que logre la victoria puede salir muy reforzado para las cinco jornadas que quedarían para el final de competición.

Los empates de Zaragoza, Cádiz y Valladolid han hecho que la clasificación en la zona de 'play off' esté muy apretada y por ello se intuye una dura pugna hasta el final.

El conjunto ovetense ofreció una mala imagen en el último encuentro y quiere volver a ser el equipo sólido que ha vendido caras sus derrotas y ha hecho que todos los partidos fueran igualados.

El propio entrenador reconoció que a principios de semana se planteaba realizar cambios, pero a medida que han ido pasando los entrenamientos todo apunta a que no habrá revolución en el once carbayón que salte de inicio a Los Pajaritos. Tampoco parece que el entrenador vaya a modificar el sistema de juego, ya que durante la semana siempre trabajó con cuatro defensas y por ello de inicio se mantendrá la defensa de cuatro.

Lo que es seguro es que no estará el sancionado Forlín y, salvo sorpresa, su plaza la ocupará Verdés, que ejercerá como central izquierdo. El técnico elogió al valenciano y su actitud el viernes y parece que es el elegido, en buena medida para tratar de frenar el juego aéreo de los sorianos, que es uno de sus puntos fuertes esta temporada. La otra posibilidad era que Christian Fernández pasara al centro y Mossa entrara en el lateral izquierdo, pero de las palabras de Anquela se desprende que no será una alternativa para el once.

En el caso de que se pudiera producir algún otro cambio, parece que la opción sería la entada de Diegui Johannesson en el once. La presencia del hispano-islandés podría ser tanto en el lateral derecho, en sustitución de Cotugno, o bien en el centro del campo, sustituyendo a Aarón Ñíguez que, en las últimas jornadas, no está ofreciendo su mejor nivel.

Galería. Diegui, de espaldas, lucha por un balón aéreo, durante un rondo. / Álex Piña

El objetivo de Anquela es que el equipo mejore con la posesión de balón, que en las últimas jornadas está siendo uno de sus principales problemas. Otra posibilidad para mejorar este aspecto, podría ser la entrada de Rocha en sustitución de Mariga.

En este aspecto, el técnico busca que el italiano Fabbrini tenga mayor protagonismo en el juego y descargue de esa responsabilidad a Saúl Berjón, que está siendo el jugador más decisivo a la hora de crear.

El partido de esta mañana enfrenta a dos rivales que no abusan de la posesión y buscan las transiciones rápidas y los centros laterales, por lo que intuye un encuentro en el que el juego en las área se antoja como clave para el desenlace final.

La alineación más probable de los ovetenses será la formada por: Alfonso; Cotugno, Carlos Hernández, Verdés, Christian Fernández; Folch, Mariga; Aarón Ñíguez, Fabbrini, Saúl Berjón y Toché. La convocatoria la completan: Juan Carlos, Diegui Johannesson, Valentini, Mossa, Rocha, Yeboah y Linares. Se quedaron en Oviedo por decisión técnica Varela, Hidi y Viti, que jugó media hora con el filial ante el Condal, además del lesionado Olmes García y el sancionado Forlín.

La plantilla se entrenó ayer por la mañana en el Carlos Tartiere y, tras almorzar emprendió viaje por carretera a tierras sorianas.

