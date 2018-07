Real Oviedo | «Mi sueño es jugar en Primera»

En su primera toma de contacto con El Requexón, después de superar el reconocimiento médico en la Clínica Asturias, Edgar Yoel Bárcenas saltó al césped acompañado por el secretario técnico oviedista, Ángel Martín González. Con una amplia sonrisa dibujada en su rostro, saludó a los aficionados que le esperaban a pie de campo mientras caía una fina lluvia antes de acercarse al preparador físico azul, Marcos Marcén, quien le instó a unirse a sus compañeros para realizar unos estiramientos.

El internacional panameño, que estiró la pasada temporada hasta el 28 de junio por la histórica presencia de su selección en el Mundial de Rusia, trabajó todavía al margen del grupo por ese motivo, tras departir unos minutos con Juan Antonio Anquela. «Nada de concepto táctico. Me recibió, me dijo cómo me sentía en la ciudad y fue pura charla. Con algo de bromas y ya», confesó después el sexto refuerzo del conjunto carbayón en este mercado de traspasos, que completó ayer como jugador azul su primer entrenamiento, en el que solo mató el gusanillo de balón con un disparo desde fuera del área que envió al fondo de la portería.

«Me considero un futbolista de buen pie, de regate», se definió el joven internacional panameño, que refrendó ayer la afirmación realizada en sus primeros meses en el fútbol mexicano, cuando indicó que encarar a su par era «su mayor virtud». «También tengo buena aceleración. Como me ponga el técnico, ya me adaptaré», apostilló el escurridizo atacante, que logra una de las metas deportivas marcadas, formar parte del fútbol español, gracias a su llegada al Real Oviedo.

«Es una ilusión para mí jugar aquí. Mi sueño es jugar en Primera», confesó ambicioso Bárcenas, sin mostrarse ajeno a que esa escalada deportiva requiere un ritmo progresivo y paulatino. «Se dio la oportunidad de venir al Real Oviedo. Quiero empezar por aquí e ir trascendiendo mientras me voy adaptando al fútbol europeo», explicó el jugador nacido en la ciudad panameño de Colón, tierra también del exdelantero oviedista Julio César Dely Valdés, su entrenador en las filas de Árabe Unido.

El máximo artillero oviedista en la temporada 1999-2000 expuso en conversación con este diario que esperaba ponerse en contacto pronto con el nuevo refuerzo del conjunto que dirige Juan Antonio Anquela y esa conversación llegó, como confesó Bárcenas, que le pidió referencias sobre el club azul. «Me dijo que era una gran oportunidad, yo también lo veo así», aseguró el extremo, que se mostró «muy ilusionado» con su llegada al Carlos Tartiere y confía en seguir en la capital del Principado la estela de su compatriota y exentrenador.

«Todos tienen un lindo recuerdo de él y por qué no seguir la misma senda», afirmó el extremo canalero, que estuvo acompañado en su presentación en El Requexón por César Martín, un excompañero de vestuario de su antiguo entrenador en Árabe Unido. «Participó recientemente en el Mundial con una gran actuación. Estamos convencidos de que nos va a ayudar mucho», aseveró el exzaguero, responsable de relaciones institucionales del Real Oviedo, convencido de que Bárcenas «va a tener una rápida adaptación al equipo y a la ciudad».

«Su posición natural es la de hombre de banda ofensivo, puede jugar por ambos perfiles. Es un jugador con desborde, regate, velocidad y llegada», analizó el que fuera central oviedista sobre el último en sumarse hasta el momento al segundo proyecto azul liderado por Juan Antonio Anquela desde el banquillo. Más velocidad en el último tercio del terreno de juego para el técnico jienense, que agrega a su engranaje ofensivo a una pieza moldeada desde los nueve años en las filas del Árabe Unido, el club de la ciudad natal de Bárcenas, quien vivió su primera incursión en el fútbol europeo en Croacia. Junto a su compatriota Abdiel Arroyo, llegó a las filas del RNK Split en 2016 cedido con opción de compra, pero la maltrecha economía del club balcánico propició que su etapa fuese efímera.

De vuelta a tierras centroamericanas, continuó con su progresión y fue ganando peso en la selección absoluta hasta convertirse en uno de los puntales en el proceso de clasificación que permitió a su país sellar el billete para el Mundial de Rusia. «Fue una linda experiencia. Es el sueño de cada niño jugar un Mundial. Me tocó y aprendí mucho allí», recordó ayer el nuevo jugador oviedista, que fue titular en los tres encuentros de la fase de grupos de una competición ya marcada a fuego para siempre en todos los aficionados y jugadores canaleros.

«Hemos crecido significativamente. Eso nos abre puertas y creo que la mentalidad es venir a Europa y adaptarnos al mejor fútbol que hay, que es este», argumentó Bárcenas, consciente de que su presencia en Rusia el pasado mes suponía el mejor escaparate posible para impulsar su carrera deportiva. «Sabía que podía salir una oportunidad estando en el Mundial. Me tocó aquí en España y para mí fue espectacular», verbalizó.

A pierna cambiada

Esperanzado en completar su adaptación «lo más rápido posible» para «ayudar al equipo», aunque expresó su preferencia por el costado zurdo como radio de acción, recordó su versatilidad y la puso al servicio de Anquela. «Me encuentro más cómodo por la izquierda, pero puedo jugar igual por la derecha», expresó sincero.

Bárcenas, que se define fuera del césped como una persona con mucha alegría, confía en cumplir su objetivo de alcanzar la Primera División de la mano del Real Oviedo. «Nueva casa, gran reto y muy entusiasmado por lo que viene», sintetizó en su cuenta de Twitter por la tarde, horas después de conocer el que será su hogar deportivo durante la temporada venidera.

