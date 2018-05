Boateng, un llegador «con mucho gol»

El mediapunta ghanés Richard Boateng se convertirá en los próximos días en nuevo jugador del Real Oviedo ya que el acuerdo entre las partes está cerrado y únicamente pendiente de la firma del contrato y el preceptivo reconocimiento médico.

Tal y como adelantaba ayer EL COMERCIO, el club ovetense se ha fijado en este jugador, que la pasada campaña jugó en el Melilla, al considerar que tiene una gran proyección por delante. A sus 25 años ha mostrado esta temporada una importante evolución en su juego, como lo demuestran los 14 goles que ha logrado en Segunda B. El propio Juan Antonio Anquela, según pudo saber este periódico, se interesó por el jugador hace unos días en una conversación con el entrenador del Melilla, Manolo Herrero, del que es amigo personal.

La llegada del futbolista es probable que no se anuncie hasta la próxima semana, en caso de que el equipo no entre en 'play off', una vez firmado su contrato.

Herrero define a Boateng como «un mediocentro ofensivo con llegada»

Manolo Herrero, comentó ayer a EL COMERCIO, que se trata de un «mediocentro ofensivo, que es un buen llegador desde segunda línea», también dijo que se trata de un futbolista con buen disparo con la derecha, que es su pierna natural, aunque también tiene un notable golpeo con la izquierda.

A lo largo de la temporada, el técnico explicó que lo había utilizado tanto como mediocentro ofensivo, como de mediapunta e incluso como delantero cuando lo necesitó. Lo que deja claro es que realizó una excelente temporada: «Lo ha hecho muy bien, ha ido creciendo a lo largo de la temporada y por su edad tiene margen de mejora y puede ser un jugador interesante para Segunda División».

Manolo Herrero mantiene una muy buena relación con el técnico del Real Oviedo, Juan Antonio Anquela, ya que ambos son de Jaén y jugaron juntos en el Ilitugi hace 28 años. En este sentido reconoció que hace unas semanas, Anquela le preguntó por el jugador: «Hablamos con cierta frecuencia y nos preguntamos por futbolistas que conocemos».

Herrero, que no seguirá en el conjunto melillense y sonó en la temporada del ascenso a Segunda como uno de los candidatos al banquillo azul, avala a Boateng como una apuesta interesante para un equipo de Segunda por su margen de mejora.

Otro técnico que conoció al jugador en sus inicios en España es el granadino Lucas Alcaráz que le hizo debutar en Primera División con el Granada, cuando el futbolista formaba parte del filial. El debú se produjo en un partido en el nuevo San Mamés.

Alcaraz elogió, en conversación con este periódico, al futbolista del que dijo que «es un chaval que todo lo que ha conseguido se lo ha ganado con su esfuerzo y profesionalidad». Además, el técnico recordó que «debutó conmigo en Primera y en caso de que se confirme que va al Real Oviedo es un paso muy importante en su carrera profesional».

El que, salvo sorpresa, se convertirá en primer fichaje oviedista para la próxima temporada llegó a España con 18 años de la mano del Grupo Pozzo, para incorporarse al filial del Granada, tras un paso por el San Roque como cedido, se mantuvo en el filial nazarí hasta que, en la campaña 2016-2017, fichó por el Extremadura, en Segunda B, equipo del que llegó esta campaña al Melilla. En las filas del conjunto melillense fue uno de los artifices de una buena tempoda que les dejó fuera del 'play off' por un gol que les hizo perder el golaveraje con su anterior equipo, el Extremadura.

