«Estamos en buena dinámica pero tenemos que seguir» El técnico valoró la capacidad de reacción de los suyos tras encajar el gol, que considera llegó a base de fe y también de buen juego

Juan Antonio Anquela se pasó la semana advirtiendo de las dificultades y peligros del encuentro de ayer, por eso en la sala de prensa se le veía aliviado por la victoria. El técnico destacó la fe del equipo en los momentos difíciles y también el buen fútbol que hicieron.

El entrenador oviedista reconoció que hasta ahora hace «muy buen balance» y también que «estamos en una buena dinámica». Sin embargo no se relaja: «Hay que seguir y esto no vale para nada, el fin de semana que viene tenemos otro partido impresionante, otro partido que hay que pelarlo y si no hacemos eso no ganaremos, evidentemente».

En cuanto al encuentro de ayer recordó que «sabíamos que el partido iba a estar en un error, lo dijimos al descanso, lo hemos cometido nosotros primero y a remar». En ese sentido destacó la reacción: «Creo que a partir del gol hemos jugado bastante bien, hemos sido profundos, hemos llegado con gente al ataque y hemos creado ocasiones de gol aún dejando la parte de atrás un poco mas desguarnecida».

El técnico valora especialmente el triunfo, ya que dijo que «esta semana estaba preocupadísimo, porque sabía que el rival tiene una entidad de equipo bueno». Por ello, da más relevancia a «tres puntos que para nosotros son importantísimos».

Una prueba de la ambición del técnico es que recordó que los dos últimos empates le «escuecen todavía porque el equipo va a ganar a todos lados, tiene una fe en lo que hace y no nos conformamos aunque sea en el campo del primero o del próximo, vamos a ganar a todos lados».

Sobre el cambio de sistema y la reacción del equipo con él dijo que «una veces salen las cosas así, otras no, creo que tenemos que buscar soluciones». También se refirió a la entrada de Toché, del que dijo que «para eso tenemos a un muy buen delantero que está recuperándose y necesita minutos, entrar poco a poco». «Es nuestro hombre gol y para eso está en este equipo, para salir y hacer lo que ha hecho hoy (por ayer)», agregó.

El técnico insistió en que no se forzó ninguna de las tarjetas que acarrean suspensión. «El que no meta la pierna no juega, el que no vaya de verdad si tiene cuatro tarjetas y frena que frene conmigo allí al lado mío», apostilló. Finalmente, volvió a destacar la importancia de la afición. «El campo es muy importante», aseguró el jienense, que señaló que cuando apretaron al rival y con el apoyo desde la grada «para un contrario es difícil salir de ese agobio, estamos siendo fuertes en casa».