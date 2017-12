«Estamos en una buena racha, pero queda mucho» Viti da toques con el balón durante la sesión. / ELOY ALONSO El canterano Viti, que volvió a tener minutos con el equipo después de tres meses de baja por lesión, agradece la confianza de Anquela R. J. GARCÍA OVIEDO. Miércoles, 6 diciembre 2017, 01:24

Además de la victoria, el partido del pasado sábado ante el Lorca trajo otras buenas noticias para el conjunto azul. Una de ellas, el regreso del canterano Viti, que volvió a disfrutar de minutos, algo que no le sucedía desde la segunda jornada ante el Almería. Desde entonces había permanecido lesionado.

La alegría para el jugador de Laviana es muy grande. Y n solo por volver. Además lo hace en un muy buen momento para el conjunto azul, que atraviesa la mejor racha de resultados de lo que va de temporada. «No es lo mismo entrar con resultados negativos que ahora que las cosas van mejor», señaló el extremo, que, no obstante, advirtió que «esto es muy largo». «Estamos en una racha buena, pero quedan muchos partidos», dijo.

Una de las pruebas de la alegría que supuso para Viti saltar de nuevo a un terreno de juego ya se pudo comprobar nada más acabar el partido ante el Lorca, cuando subió a su cuenta de Twitter una foto con su compañero Verdés, acompañado por el texto «¡Vamoooosss! ¡Mi primera victoria con el equipo! ¡Y no me he lesionado! Jajaja #LesPitesDeVerdés». El extremo lo explicaba ayer. «Las lesiones, después de recuperarse, es bueno tomárselas con humor...», hizo hincapié, a la vez que reconoció que estar fuera del equipo «es muy duro, sobre todo psicológicamente». «Lo pasas mal los días que estas lesionado, es horrible pasar por una lesión, pero estoy contento por la victoria, por las buenas sensaciones», continuó.

A lo largo de la pretemporada, Juan Antonio Anquela elogió en varias ocasiones a Viti y su comportamiento, lo que le llevó a que se incorporara al primer equipo, pese a tener ficha del filial. Esa confianza del entrenador es algo que agradece. «Estoy muy contento con el míster, que confía en mí. Llevaba entrenando solo una semana y me llevó a Lorca», destacó, al tiempo que admitió que se había planteado la posibilidad de que le hubiera tocado tener minutos con filial antes de volver a estar a las órdenes de Anquela: «Fue inesperado viajar con el primer equipo. Fue una sorpresa muy grata que el míster me diera minutos. Intento aprovecharlos, dar el máximo y ayudar al equipo todo lo posible».

En este mismo sentido, el jugador destacó que Anquela valora el esfuerzo por encima de todo. «El míster es transparente. Personalmente es como lo veis sobre el campo. Pone a quien se lo merece, da igual como te llames. Si lo ganas en el campo y lo das todo, él confía en ti a muerte», explicó.

Respecto a la racha del equipo, Viti comentó que «llevamos cuatro victorias en los últimos cinco partidos, lo está muy bien. Parece que el entrenador ha dado con la tecla de los once que tiene pensados». Pero añadió que «vamos partido a partido, intentando sumar de tres, y ahora llega Osasuna que es un gran equipo y ante el que hay ganas de revancha». El motivo de esa revancha la vivió en primera persona. «Jugué contra ellos hace dos años y no tengo buen recuerdo. Perdimos 0-5 en un partido horrible en todos los sentidos», señaló. «Necesitaban cuatro goles o así para entrar en 'play off'. Y el fútbol es así. Acabaron consiguiendo el ascenso a Primera División».