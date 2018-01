REAL OVIEDO | «No cambio ni en las buenas ni en las malas, el fútbol me ha dicho que tengo que ir por ese camino»

El Real Oviedo se enfrentará mañana al Rayo en Vallecas con la ambición de enlazar su séptima jornada sin derrotas. En el feudo de un aspirante, al ascenso los oviedistas tratarán de prolongar una racha que no cambia la concepción de Juan Antonio Anquela.

"No queda otra que seguir. No cambio ni en las buenas ni en las malas porque el fútbol me ha enseñado que seguir por ese camino", ha expuesto este mediodía el entrenador azul, que ha restado importancia al hecho de que su equipo fallar en Huesca por cuarta vez desde el punto de penalti esta temporada. "Lo bueno es que nos lo sigan pitando", ha señalado en alusión de que es síntoma de que los carbayones llegan y están "cerca de la portería rival".

Anquela no contará mañana con Yeboah, que ya ha cumplido su período de sanción, pero esta semana no ha estado en los entrenamientos del club para resolver asuntos de índole burocrática. "Ya viene, si nos quedamos esperando se nos pasa el arroz", ha expuesto sobre el regreso del joven ghanés el técnico andaluz, que ha elogiado el nivel del Rayo y su versatilidad. "Es un gran equipo, con buenos jugadores en todas las zonas del campo y con muchas maneras de ganar los partidos", ha analizado.

Con la presencia de Valentini para suplir al sancionado Héctor Verdés y el regreso de Juan Carlos, la expedición del conjunto carbayón pondrá rumbo esta tarde a tierras madrileñas. Mañana está fijada una sesión de activación en el hotel donde se alojan los azules antes de un duelo que arbitrará el colegiado gallego Pérez Pallás.