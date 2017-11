Real Oviedo | La candidatura azul pasa por Valladolid

Tras las dos últimas victorias consecutivas, con sendas remontadas, el Real Oviedo visitará esta tarde al Valladolid (José Zorrilla, 18 horas) con el objetivo de ratificar su buen momento de juego y tratar de lograr un triunfo que le acerque a los puestos altos de la clasificación.

La principal novedad en la convocatoria azul es la presencia del delantero del filial Steven, que ocupará la plaza del ghanés Owusu, quien se ha caído de la convocatoria por decisión técnica. En principio, se espera que el once carbayón presente dos novedades en relación con el último encuentro: la entrada en el centro de la defensa de Valentini, que ocupará la plaza del sancionado Carlos Hernández, y la vuelta al once de Diegui Johannesson, que se perdió el encuentro ante el Nástic por estar concentrado con la selección islandesa. Además, el defensa Christian Fernández ha superado las molestias que arrastraba en los últimos días y también estará en el once.

La principal incógnita del equipo dirigido por Anquela pasa, una jornada más, por conocer el sistema que utilizará, ya que en los dos últimos encuentros el técnico ha combinado la defensa con tres centrales y dos carrileros y la zaga de cuatro. La diferencia entre uno y otro sistema se determinará por la posición que finalmente ocupe el argentino Juan Forlín. Si el argentino retrasa su posición, será la prueba de que el míster opta por jugar con tres centrales, mientras que, si se sitúa en el centro del campo, por delante de la zaga, el Oviedo jugará con una defensa de cuatro.

Más noticias Unos 2.000 oviedistas estarán en las gradas

Anquela insistió el pasado jueves en que Forlín llegó al equipo este verano para ser pivote defensivo, por lo que parece que va a decantarse por la defensa de cuatro para tratar de ganar a un conjunto como el Valladolid, que es el máximo goleador de la categoría, pero que presenta problemas a la hora de defender, tal y como también les ocurre a los azules a lo largo de todo el campeonato.

En cualquier caso, visto el desarrollo de los últimos encuentros, lo más probable es que el dibujo del equipo azul pueda variar en función del desarrollo del encuentro y de las necesidades que Anquela advierta para tratar de frenar el juego de los pucelanos, un rival con una clara vocación ofensiva, que apuesta por el juego combinativo y por llevar la iniciativa en los partidos.

Los de Anquela han logrado en las dos últimas jornadas encadenar, por primera vez en la temporada, dos victorias consecutivas y también sumar el primer triunfo a domicilio. Además de los seis puntos acumulados, los triunfos han supuesto una gran tranquilidad para el equipo carbayón y también confianza para afrontar la segunda salida consecutiva.

El técnico no ha querido dar pistas sobre el once, pero parece que Diegui Johannesson puede volver al lateral derecho, en detrimento del uruguayo Cotugno, quien fue titular hasta el partido ante el Lugo, además del pasado domingo, ante la ausencia del hispano islandés. Diegui se incorporó el pasado jueves a los entrenamientos y llegó en perfectas condiciones tras su participación en los dos encuentros amistosos.

Es obligada, por otra parte, la vuelta de Valentini al centro de la defensa debido a la sanción del jienense Carlos Hernández, expulsado el pasado domingo en Tarragona tras ver dos tarjetas amarillas.

Lo que parece claro es que el resto del equipo azul no sufrirá variaciones y el juego ofensivo dependerá una vez más de los extremos Aarón Ñíguez y Saúl Berjón, que son los protagonistas de la mayoría de las acciones de peligro del conjunto ovetense esta temporada.

La responsabilidad de la zona de creación y destrucción en el centro del campo volverá a ser, como en las cuatro últimas jornadas, para la pareja formada por Folch y Mariga. El keniano ha sido titular desde que está recuperado y su presencia en el once azul ha coincidido con una buena racha de resultados, con nueve puntos logrados de los últimos doce en juego.

Además, Linares está consolidado en la delantera como sustituto del lesionado Toché. El aragonés ha mostrado un buen nivel en las dos últimas jornadas, en las que, además de lograr un gol, ha aportado mucho trabajo al equipo, algo que el técnico le ha reconocido. En la convocatoria, el otro delantero es Steven, que entra por primera vez en una lista con el primer equipo.

La alineación más probable de los ovetenses será la formada por Juan Carlos; Diegui Johannesson, Valentini, Christian Fernández, Mossa; Forlín, Folch, Mariga; Aarón Ñíguez, Saúl Berjón y Linares. En el banquillo, para posibles cambios, estarán Alfonso, Cotugno, Varela, Rocha, Yeboah, Pucko y Steven. El equipo azul se entrenó ayer por la mañana y a primera hora de la tarde viajó a Valladolid, donde velará armas hasta la hora del encuentro.

Síguenos en: