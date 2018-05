Una carambola muy complicada

La tristeza de Berjón contrastó con la alegría de los jugadores de la Cultural, el pasado domingo / H. A.

El Real Oviedo necesita ganar al Huesca y que acompañen los resultados en otros tres encuentros para meterse en el 'play off'

La realidad y los números son tozudos y dejan al Real Oviedo, tras la derrota ante la Cultural, con muy pocas opciones de entrar en el 'play off', pero está obligado a pelear por ellas hasta el último minuto. Los implicados en la lucha final son cinco equipos: Cádiz, Valladolid, Osasuna, Numancia y Real Oviedo. En el caso de Valladolid y Osasuna se enfrentan entre ellos el sábado.

La primera premisa que se debe cumplir para que los ovetenses entren entre los seis primeros es una victoria ante el Huesca. Los oscenses llegan a Oviedo ya ascendidos y con nada en juego, salvo el hecho de ser campeones de Liga, algo que tiene valor testimonial. Los de Rubí perdieron la pasada jornada ante el Nástic, que pelea por evitar el descenso.

En caso de victoria de los de Anquela, los resultados que necesitan los azules es que pierda el Cádiz ante el Granada, no empaten el Valladolid y Osasuna en su enfrentamiento y que el Numancia no gane a la Cultural. Estos resultados son el único camino que tienen los ovetenses para meterse en el 'play off', cualquiera de las premisas que no se cumpla le dejaría fuera.

El conjunto ovetense es el más perjudicado de todos los aspirantes en caso de triples, cuádruples o quíntuples empates, los azules siempre quedarían fuera.

El Cádiz es uno de los tres aspirantes que depende de sí mismo, ya que si logra vencer al Granada entraría seguro. En caso de empate entrarían en juego los otros resultados y no se clasificaría en cuádruples, ni triple empate, salvo que sea con el Osasuna y Valladolid, es decir, no ganando Numancia y Real Oviedo.

El Osasuna y Valladolid tienen en su mano entrar entre los seis primeros, ya que el que gane se metería. Si cae el Osasuna podría entrar si pierde el Cádiz y no ganan el Numancia y el Real Oviedo. El Valladolid se quedaría fuera, ya que tiene el golaveraje perdido con el Cádiz.

El Numancia recibe a la Cultural que se juega evitar el descenso y necesita lo mismo que el Real Oviedo, pero tiene ganado el quíntuple empate y el cuádruple siempre que entre el conjunto ovetense y también el triple con Cádiz y ovetenses, ya que eso supondría que una de las plazas sería para el ganador del Valladolid-Osasuna. El desenlace el sábado a eso de las diez menos cuarto de la noche cuando finalicen todos los partidos.

