Carlos Hernández: «No podemos ganar todos los partidos con cuatro goles» Jueves, 23 noviembre 2017, 01:00

Ausente el pasado sábado por sanción en Valladolid, Carlos Hernández, una de las piezas más empleadas por Juan Antonio Anquela en su zaga esta temporada, analizó ayer el momento que atraviesa el conjunto azul enmarcado en la situación global de la categoría, en la que otorga una importancia capital a la solvencia defensiva. «La Segunda está como está y el que encaje poco es el que va a estar arriba. No podemos ganar todos los partidos con cuatro goles, hay que empezar desde la portería a cero», expuso el central jienense, que apunta a ese factor como base del crecimiento.

«Nosotros tenemos que aprender de eso. Cometer los menos errores posibles tanto a balón parado como en jugada y construir un buen bloque para que todos los equipos digan 'no queremos jugar con el Oviedo'», profundizó el excentral del Lugo, que tiene claro que los buenos resultados cosechados en el Carlos Tartiere no serán suficientes si no son acompañados por puntos a domicilio. El zaguero cree que no pueden «entrar en la dinámica de ganar en casa y perder fuera, porque eso no vale como aspiración a nada».