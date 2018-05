Cazorla confía en el Real Oviedo

El Requexón recibió ayer la visita de un canterano ilustre del Real Oviedo, el jugador del Arsenal Santi Cazorla, que se entrenó junto a un recuperador en las instalaciones auxiliares del conjunto ovetense para seguir así con el proceso de recuperación de la lesión que padece en el tendón de Aquiles.

El futbolista de Llanera aprovechó su presencia en la que fuera su casa para referirse a la situación del conjunto ovetense, mostrándose optimista sobre las opciones de los de Anquela de poder meterse entre los seis primeros.

El ex internacional español reconoció que «hacía mucho tiempo que no estaba aquí, llevo mucho tiempo fuera y agradezco al Oviedo que me haya de dejado sus instalaciones para entrenar» y también destacó que, al volver a pisar los campos de El Requexón, le vinieron a la cabeza «muchos recuerdos».

Cazorla es un oviedista más y por ello comentó que el domingo vio la derrota del conjunto azul ante el Numancia: «Fue un palo duro porque era un rival directo para entrar en el 'play off'». Sin embargo, se mostró optimista porque «queda mucho por delante y hay que pensar ya en el Lorca y ojalá podamos acabar entre los seis primeros». Además, el jugador de los 'gunners' mostró su esperanza en que se logre el objetivo. «Está todo muy igualado y el margen de error es cada día más pequeño, pero confío en el equipo y seguro que tendrá opciones de entrar en el 'play off'», profundizó.

El futbolista también aprovechó su presencia en El Requexón para felicitar a los jugadores del filial y darles la enhorabuena por haberse proclamado campeones de Tercera, a la vez que les deseó suerte para las eliminatorias de ascenso.

«He estado con ellos, nos hemos hecho una foto. Les he dado la enhorabuena y les he deseado suerte para el 'play off' de ascenso», comentó. También destacó la importancia que tendría un ascenso «ojalá lleguen a Segunda B porque es muy importante para el club y para los chavales», aseguró.

Respecto a la lesión en el tendón de la pierna derecha que le tiene lejos de los terrenos de juego desde hace año y medio, dijo que se encuentra mejor. «Soy optimista, aunque aún me queda mucho», reconoce. En este sentido, explicó que «después de 18 meses parado requiere que todo vaya a su debido tiempo. Pero las sensaciones cada día son mejores, hay que ser precavido pero optimista para el futuro». Sus planes ahora son volver el próximo jueves para seguir trabajando con el equipo en Londres, con el objetivo de poder «entrenar algo con el equipo antes de que termine la temporada y ver qué sensaciones tengo».

En cualquier caso no se marca plazos, ya que lo primero que quiere hacer es «coger la forma», puesto que «después de tanto tiempo parado cuesta mucho» y también reconoció que «después del último parón salen muchos dolores externos, además del problema en el tendón. Pero es consecuencia de que estoy haciendo las cosas bien». En definitva dijo que es optimista y que espera «volver lo antes posible».

Hace unas semanas Arsene Wenger se mostró esperanzado en que Carzorla pudiera volver a tener minutos esta misma temporada, que será la de su despedida del banquillo de los 'gunners'. Sobre la marcha del técnico, Cazorla comentó que «va a ser un poco extraño ver ese club sin él después de toda una vida allí. Que el club sepa valorar lo que ha hecho por el Arsenal y ojalá el que venga tenga toda la suerte del mundo». Además, Cazorla señaló que vio el partido del domingo en Old Traford, en el que se homenajeó a Wenger «Inglaterra es envidiable, es un ejemplo para que copien en muchos sitios. Me parece un reconocimiento merecido». También se mostró confiado en que los suyos puedan seguir adelante en la Europa League en la eliminatoria ante el Atlético de Madrid.

