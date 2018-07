Champagne: «Me llenan los retos como el del Real Oviedo» Nereo Champagne, durante su presentación. / TWITTER @RealOviedo El argentino, que firma por dos años por el Real Oviedo con opción a uno más, llega procedente del Leganés MARÍA SUÁREZ Martes, 10 julio 2018, 13:42

El nuevo portero del Real Oviedo, Nereo Champagne, fue presentado oficialmente este mediodía como jugador carbayón tras la primera sesión de la pretemporada del conjunto azul. El argentino, que firma por dos años con opción a uno más, llega procedente del Leganés y, pese a llevar pocas horas en Oviedo ya está seguro de que ha tomado la decisión correcta fichando sumándose a la causa oviedista.

«No me he equivocado en venir aquí, es lo que yo quería tanto personal como profesionalmente. Primero por quedarme en España por temas familiares y porque me gusta la Liga, y segundo porque futbolístico me llena por todos lados un reto como el que implica jugar en el Oviedo», comentó el futbolista.

Para Champagne, que sabía del Oviedo por su compañero en el Leganés y ex jugador azul Martín Mantovani, otra de las razones que le han acabado por convencer para fichar por el Real Oviedo es cómo se vive el fútbol en la capital asturiana. «Con Mantovani siempre hablo del Oviedo, y el me fue contando del club, de la ciudad y de cómo es la gente aquí. Cuando apareció esta oportunidad tuve muy en cuenta su experiencia, y es que la del oviedismo es una pasión parecida a la que se vive en Argentina», explicó el propio guardameta.

El portero, que confiesa estar «muy cómodo en España», señaló que su nuevo equipo significa mucho para el fútbol nacional y se reconoce que tratará de jugar todo lo posible para ayudar a cumplir los objetivos de un club que ya siente como su casa. «Hay un gran grupo humano y me han recibido muy bien, pero hasta en el hotel me sentí ya en casa. Quiero tener continuidad, ojalá me toque porque yo como cualquier jugador quiero disputar lo máximo posible, pero si no es así aceptaré la decisión del míster y trataré de aportar mi grano de arena a la causa», concluyó Champagne, que rivaliza con un puesto bajo palos con el portero azul Alfonso Herrero.