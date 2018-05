Real Oviedo «No vamos a ponernos una venda en los ojos, necesitamos los nueve puntos para conseguir el objetivo» Christian Fernández, jugador del Real Oviedo. / Eloy Alonso. Christian Fernández afirma que este sábado van a ir «con todo», ya que «es la última bala» IVÁN ÁLVAREZ Martes, 15 mayo 2018, 14:29

La plantilla del Real Oviedo asume que necesitará hacer pleno en las últimas tres jornadas para finalizar el campeonato liguero entre los seis primeros clasificados. Así lo ha reconocido este mediodía Christian Fernández, quien considera que el conjunto carbayón «se ha rehecho bien» después del «varapalo de El Sadar».

«No vamos a ser ilusos ni ponernos una venda en los ojos, está claro que necesitamos los nueve puntos para conseguir el objetivo», ha señalado el zaguero santanderino, que ha indicado que «ha quedado constatado esta jornada que puede pasar cualquier cosa», en alusión a los sorprendentes triunfos de equipos de la zona baja. «A sabiendas de que va a ser un partido muy complicado, encima contra un filial que ya no se juega nada después del descenso, vamos a ir con todo», ha expuesto el cántabro, que ha apostillado que «no queda más, es la última bala».

«Vamos primero a por la final de Sevilla y, si somos capaces de sacarla adelante, miraremos en qué horizonte nos encontramos y las opciones reales al final», ha expuesto el lateral zurdo, que no ha obviado que «todo lo que no sea ganar sería ponerle una losa definitiva a la temporada». Centrado exclusivamente en el conjunto azul, puesto que «de nada sirve que me preocupe por lo que pueda suceder en otros campos cuando soy incapaz de ganar en el mío», considera que el hecho de que el Sevilla Atlético llegue al Carlos Tartiere sin opciones matemáticas de permanencia eleva el riesgo del choque de este sábado.

«Toda vez que te quitas ese corsé de luchar por el descenso te liberas aún más, juegas por el placer de divertirte, y eso les hace aún más peligrosos», ha argumentado el cántabro, que considera que la campaña oviedista «hasta ahora está siendo buena», aunque sostiene que la valoración la marcará el desenlace del campeonato. «Quizás este tramo de los últimos meses no hemos tenido regularidad y parece que queda ese sinsabor, pero esto puede cambiar de una semana a otra y lo que hoy parecía una temporada sin frío ni calor puede convertirse en una alegría. Dejemos que se desarrollen los acontecimientos y al final ya se hará la valoración a nivel individual, colectivo y como institución», ha concluido.

