Christian es duda por unas molestias

La plantilla oviedista se entrenó a puerta cerrada ayer en El Requexón y la principal novedad fue la ausencia en la sesión del defensa Christian Fernández, con molestias físicas. No obstante, Anquela dijo que habrá que esperar al entrenamiento de esta mañana, aunque se mostró optimista sobre las posibilidades del cántabro de estar en el equipo. El técnico necesita a Christian Fernández, ya que no podrá contar con Verdés, que continua lesionado, ni con Carlos Hernández, por sanción. En caso de que no estuviera disponible probablemente debería recurir al defensa del filial Prendes para completar la convocatoria.

El equipo entrenará esta mañana en El Requexón y posteriormente el técnico facilitará la convocatoria de jugadores que viajarán por la tarde a Valladolid.