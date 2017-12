Real Oviedo | Christian Fernández: «El míster igual no tiene el nombre de sus predecesores, pero nunca ha dejado de creer»

Se asemejan en su fuerte temperamento sobre el césped y en su forma de concebir el fútbol, alejado de euforias y con una escala de valores en la que desempeña un rol preponderante la generosidad en el esfuerzo. Christian Fernández y Juan Antonio Anquela, que ya habían trabajado juntos en Huesca, se reencontraron este verano en El Requexón, donde han renovado su mutua confianza profesional.

Desde la jornada inaugural del campeonato liguero, el zaguero santanderino se ha instalado en las alineaciones del técnico jienense, al que considera el gran artífice del magnífico momento que atraviesa el Real Oviedo. «Los méritos hay que dárselos al míster y creo que se le reconoce poco la labor que ha desarrollado. Es un hombre que igual no tiene el nombre que tenían sus predecesores u otros sabios del fútbol, pero nunca ha dejado de creer. De creer sobre todo en nosotros y en la idea de fútbol que a día de hoy estamos plasmando», sostiene el lateral cántabro, rendido a la paciencia y la perseverancia de Anquela para que sus jugadores hayan conseguido plasmar las bases de su concepción futbolística.

«Eso es a base de insistir, insistir e insistir. Muchas veces los futbolistas tendemos a ser cabezones y a no ver lo que tenemos delante nuestro», expone el canterano del Racing de Santander, que elogia a su entrenador por la capacidad de «mantener a toda la gente enchufada». «A día de hoy llevamos todos la misma senda, tanto los que juegan como los que no juegan», agrega el zaguero, que ejemplifica con el buen momento de Yeboah el rendimiento que está extrayendo el técnico jienense de futbolistas que no partían con un rol protagonista. Jugadores que han logrado amoldarse a ese cambio de escenario que también ha contribuido a la mejoría experimentada por el equipo en las últimas jornadas.

«El equipo necesitaba este golpe de efecto», reconoce el lateral zurdo sobre una buena dinámica de resultados que ha situado a los azules a las puertas del 'play off' y les ha concedido un amplio margen respecto a las posiciones peligrosas. «Ha dado para sacarle diez puntos al descenso. Creo que no se le da mucho valor, solo se mira hacia arriba, pero luego vienen los problemas», recuerda el cántabro, que en sintonía con su entrenador recordó los recientes decepciones sufridas en Segunda por el Mallorca, el Elche y el Racing de Santander.

«Tenemos que consolidar este proyecto en Segunda y creo que se están dando los pasos correctos. La mentalidad que tiene el equipo ahora es conseguir los 50 puntos que ahora mismo marcan la salvación y luego si queda tiempo seguro que vendrán cosas mejores», expresa con la misma cautela que le hace recelar del mal momento clasificatorio del Sevilla Atlético, rival oviedista este domingo. No se fía de los andaluces porque si lo hace cree que perderán «todo lo bueno que nos ha costado conseguir».

