«Tengo claro que si va a venir gente tiene que salir alguien» Viernes, 22 diciembre 2017, 02:00

Anquela, que en más de una ocasión ha expresado su recelo acerca del mercado de invierno, se reafirmó en su idea de seguir con una plantilla corta cuando se cierre la próxima ventana de traspasos, por lo que supedita la llegada de refuerzos a la marcha de jugadores que ahora están a sus órdenes. «Tengo claro que si va a venir gente tiene que salir alguien», recordó el preparador jienense, que, cuestionado, por la situación de Owusu, expresó su postura acerca del riesgo que podría correr.

«Hay futbolistas aquí que tienen que jugar, porque son jóvenes. Si aquí no tienen sitio, yo sería el primero que buscaría la solución si aquí no cuentan conmigo y no me aferraría a quedarme un año entero sin jugar», expresó el andaluz, que afirmó que ningún jugador le ha planteado ese escenario.