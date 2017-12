«El club va por muy buen camino en lo económico y en lo deportivo»

Javier Pérez Rodríguez fue elegido, el pasado 15 de diciembre, presidente de la Asociación de Peñas del Real Oviedo (Aparo), cargo que ya ocupaba tras la dimisión de Miguel Vicente Blanco. El nuevo responsable de las peñas apostará por una gestión continuista en lo que considera uno de los mejores momentos del club a todos los niveles.

-¿Es un buen momento para ser presidente de la Aparo?

-Siempre es complicado porque hay muchas cosas que hacer y no somos profesionales de esto. Pero en estos momentos la dinámica del club es muy buena y eso siempre anima a la hora de trabajar. Además, con el grupo de trabajo que hay en la asociación todo es más fácil. Cuanto mejor va el equipo, más tenemos que organizar a nivel de viajes y actos, ya que la gente se anima más, pero eso es bueno y gratificante para todos.

-¿Por qué asume el reto de la presidencia?

-Lo que más me motivó es que llevo un año en la directiva. Al dimitir el anterior presidente, Miguel Vicente, entre todos me convencieron para dar un paso adelante. En cualquier caso quiero dejar claro que es una labor de un grupo de personas que forman la directiva, con las funciones muy repartidas y que entre nosotros tenemos muy buen rollo. En la Aparo tenemos muy buen ambiente y el trabajo está bien repartido y organizado. En la junta directiva todos tenemos el mismo peso. En el fondo es una cuestión de servir a los oviedistas, aunque tenemos que pedir disculpas porque no siempre podemos atender a todas las peñas como se merecen por falta de tiempo.

-No se presentaron otros candidatos.

-Creo que no soy presidente por ser el único candidato, ya que las peñas apoyaron a la junta directiva, tanto los que asistieron a la asamblea como los que delegaron en nosotros. Eso demuestra que confían en la directiva actual. En general, con aciertos y errores, creo que las peñas están satisfechas con la gestión de la directiva.

-¿Cuáles son sus objetivos?

-Mantener lo que hay hasta ahora, la idea es una línea continuista, la misma dinámica de viajes, torneo de fútbol y el chiringuito de San Mateo, que supone el 70 por ciento de los ingresos de la asociación. Ahora tenemos ideas de nuevas iniciativas, que esperamos también poner en marcha. Uno de los retos es que las pocas peñas que están fuera de la Aparo se puedan ir integrando en la misma, ya que la unión de la afición es una de las claves del oviedismo, como se demostró muchas veces.

-¿Cómo son las relaciones con el club?

-Buenas y de colaboración, no hay problemas. Tenemos buena comunicación con todos. Con David Mata, el gerente, y Miguel Sanz, responsable de las relaciones con los aficionados, mantenemos una relación constante y fluida. No hay problemas de momento de ningún tipo.

-¿Es un momento complicado para los aficionados al fútbol?

-El tema de los horarios es complicado para los viajes. No se puede organizar con antelación. Somos una de las asociaciones que más se ha movido contra eso. Queremos pelear por defender al aficionado, que está muy mal tratado. Ahora todo depende de la televisión. Nos gustaría fútbol de antaño con horarios definidos con antelación y no tan pendientes de las televisiones.

-El Real Oviedo está en uno de los mejores momentos de su historia.

-Un club suele tener tres patas: lo social, lo económico y lo deportivo. Lo económico, gracias al Grupo Carso, va por muy buen camino, como se vio en la junta de accionistas, y es uno de los clubes más sólidos en estos momentos. En lo deportivo, es el mejor momento de los últimos años. Y, socialmente, esperamos que se supere la barrera de los 20.000 abonados y poder disfrutar de lo que todos queremos al final de temporada.

-¿Qué le gustaría que se mejorara?

-Nos gustaría que los jugadores tuvieran algo más de presencia en las peñas, entendemos que para ellos es complicado, que tienen otras obligaciones, pero por la gente mayor y los niños nos gustaría que pudieran estar más presentes en los actos de todas la peñas, ya que cuando van se ve una gran ilusión entre los aficionados.

-¿El oviedismo se sigue expandiendo y nacen nuevas peñas?

-Hay muchas peñas nuevas y sobre todo se están creando en concejos en las que nunca hubo, lo que demuestra que la afición sigue creciendo. Estamos inaugurando peñas con frecuencia. En un mes o así tendremos una nueva en Aller, hace poco inauguramos en Tazones, otra en Avilés... Cada día hay más peñas.