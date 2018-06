El club espera un tope salarial ligeramente superior Viernes, 22 junio 2018, 04:47

Los accionistas presentes en la junta fueron críticos con algunos de los fichajes que realizó el club esta temporada. Uno de ellos, José Claudio Alonso, preguntó quién había sido el responsable de fichajes como los de Owusu, Yeboah, Valentini u Olmes García. El presidente indicó que «los responsables somos todos, el fútbol no es una ciencia exacta y a toro pasado todos analizamos bien quién era bueno y quién malo».

Posteriormente, el máximo mandatario señaló que aunque no conocen todavía el tope salarial que les impondrá la Liga, el escenario que se maneja es que sea como el de esta temporada o un poco superior.

Sobre los fichajes de esta temporada, recordó que el club ficha dentro del tope que le marcan. «Nosotros arrastramos otros lastres por cuestiones anteriores y el dinero que se ha incluido ha ido destinado a pagar deuda», expuso. Además, afirmó que la deuda quedará saldada la próxima temporada. También apuntó el presidente que «tenemos problemas, porque la gente cuando viene aquí pide más que lo que pide en otros equipos» y añadió que «intentamos hacerlo lo mejor posible y casos como el de Olmes, que se lesionó nada más llegar, o Toché y Fabbrini, que también cayeron son cosas que no se pueden controlar».

Además, quiso destacar que «hemos quedado un puesto por encima de nuestro tope salarial, no es excusa, pero no ha sido malo». Vallina indicó que había sido una decepción no entrar en el 'play off', pero no un fracaso, y alabó la labor de Joaquín del Olmo ante las críticas de un accionista.