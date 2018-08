«El club está muy organizado; podemos alcanzar grandes cosas»

Con destellos de su capacidad de desborde en sus tres primeros encuentros de la pretemporada, Yoel Bárcenas está logrando su propósito de adaptarse «lo más rápido posible» a las directrices de Juan Antonio Anquela. «Son conceptos que desde siempre he hecho y no es algo diferente a lo que él me pide. Quiero hacerlo de la mejor manera y mostrar siempre esa intensidad que a él le gusta», ha expuesto este mediodía el internacional panameño, que está refrendando sus sensaciones iniciales sobre el Real Oviedo.

«Sabía que era un gran club. Está muy organizado todo. Me agrada todo lo que veo y viendo cómo es la organización podemos alcanzar cosas», ha señalado Bárcenas, que tras el encuentro del miércoles en Xove cree haber percibido «cómo van a ser los partidos en Segunda». «Creo que se van a decidir por detalles y hay que estar muy concentrados para sacar buenos resultados», ha argumentado el extremo, que en sus primeras semanas en el equipo comienza a establecer una buena conexión con Diegui Johannesson.

«Incluso fue con él con quien primero conversé, con él y Saúl. Me tocó jugar con él en la banda y creo que esa comunicación se ha transmitido al campo», ha indicado el panameño, con ganas de «jugar en el Tartiere» en el inicio de una temporada en la que aboga por ir «paso a paso». «Es un fútbol nuevo para mí y quiero adaptarme lo más rápido posible para, en el transcurso, poder ir viendo y trazando metas personales», ha señalado el atacante, que ha vuelto a mostrar su disponibilidad para desenvolverse en ambos costados y ha augurado «una competencia sana» por hacerse un hueco en las alineaciones de Anquela. «Vengo a tratar de ayudar en todo lo que pida el técnico y espero aportar al equipo en cualquier parte del terreno», ha concluido.

