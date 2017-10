El club pone hoy a la venta 538 entradas para Alcorcón

El Alcorcón ha enviado a Oviedo 538 entradas para el encuentro que enfrentará a los 'alfareros' con el conjunto azul el próximo domingo a las seis de la tarde en el estadio de Santo Domingo. El día del choque no se venderán entradas en el estadio para la zona visitante.

Las localidades para el encuentro, que tendrán un precio único de 20 euros, se podrán hoy a la venta por parte del club en la tienda oficial, ubicada en la planta baja del centro comercial Modoo.

Las entradas que ha remitido el conjunto madrileño están ubicadas en dos zonas distintas del estadio de Santo Domingo. Una parte está en el fondo destinado a la afición visitante y el resto para la grada lateral alta y baja del estadio.

Los interesados en adquirir las entradas pueden hacerlo desde hoy, a las diez de la mañana, hasta que se agoten. Como es habitual las localidades están únicamente destinadas para los abonados del Real Oviedo.

Los abonados azules que quieran comprar entradas podrán retirar un máximo de dos, siendo obligatorio presentar el abono de la presente temporada, así como el DNI, a la hora de comprar la entrada. En caso de que se quiera retirar otra, también es necesario presentar el abono de la segunda persona, así como el DNI.

El Alcorcón informó que en cumplimiento de la ley vigente no venderá entradas a la afición oviedista el mismo día del partido, por ello se ruega a los aficionados azules que no dispongan de la localidad correspondiente que no se desplacen a Alcorcón.

Lo más probable es que se agoten las entradas, ya que son varias las peñas que han organizado viaje a tierras madrileñas y también la Asociación de Peñas Azules del Real Oviedo, Aparo, organiza viaje. El viaje de la asociación tiene un precio de 30 euros y no incluye la entrada, que en el caso de los no peñistas se debe adquirir a través del club. El viaje saldrá el domingo a las siete de mañana del aparcamiento exterior del Carlos Tartiere. Los interesados en viajar con la Aparo pueden inscribirse a partir de las 15 horas de hoy hasta el viernes en el Café Las Delicias, en la calle Gloria Fuertes, número 47. En el momento de realizar el pago, es obligatorio identificarse con el DNI y número de abonado del Real Oviedo.