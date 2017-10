«Hay que confiar en lo que hacemos» Anquela da instrucciones a sus jugadores durante una pausa del entrenamiento. / ELOY ALONSO Juan Antonio Anquela reconoce que el equipo debe mejorar, pero cree que están en el buen camino y que los errores son fáciles de subsanar R. J. GARCÍA OVIEDO. Miércoles, 11 octubre 2017, 03:23

Juan Antonio Anquela asume que el equipo está teniendo algunas lagunas y no da todo lo que él quisiera, pero tiene claro que está en el buen camino y solo necesita mejorar algunos detalles durante los partidos que les están costando caros. Concretamente, el entrenador cree que deben progresar en «mantener la constancia», algo que explicó diciendo que «no puedes salir al campo y regalar». «Los errores que estamos cometiendo son de bulto y hay que pagarlo, hemos cometido errores de bulto y los pagamos, no hay más», apostilló.

La conclusión del jienense es que el camino es bueno, pero que «en líneas generales al equipo le falta muy poquito para ser un buen equipo de fútbol». Sin embargo, no oculta que ese poquito que les falta «a veces cuesta conseguirlo y solo se consigue a través de tranquilidad y creer en lo que se hace y debemos cambiar nuestra forma de pensar».

Lo que no le gusta al entrenador es poner como excusa las muchas bajas que han tenido en las últimas semanas, que le han impedido contar con más alternativas. Incluso el técnico cree que con las ausencias y los errores del equipo «hemos podido hacer más cosas de las que hasta ahora, de sumar más puntos».

Por eso, el andaluz cree que lo importante es mantener la calma y continuar trabajando. «Lo que tenemos que hacer es vivir el día a día, estar tranquilos, confiar en lo que estamos haciendo y saber que la Segunda División es muy exigente», aseguró.

Anquela reconoce que hay aspectos que se tienen que mejorar y entre ellos apunta a que su equipo «compita desde el primer minuto hasta el último». Esa afirmación el técnico la matiza al explicar que competir «no es solo correr, tenemos que jugar bien al fútbol, hay que ir a cada balón dividido y en algunas fases de los partidos no lo hacemos». «Cuando no lo hacemos nos toca perder y no hay más historia», agregó.

«Seguir el camino»

Una de las claves para poder abordar la mejoría es que la plantilla sea consciente de lo que hace mal y ponga los medios para subsanarlo. El técnico cree que los jugadores son conscientes de ello y por eso insiste en que ahora toca «seguir el camino que te marca la categoría y si te sales de ese camino los problemas son gordos».

El pasado domingo el técnico dijo que el equipo tenía que ser más intenso, sin embargo ayer matizó algo esas palabras y profundizó sobre a lo que se refería. «El equipo es intenso, pero a veces nos falta esa constancia hasta que pita el árbitro», matizó. En esto apela a su experiencia y asegura que se tiene que hacer «hasta el último minuto del último partido y no hay más». La conclusión en este aspecto es que «la falta de intensidad a mí no me preocupa porque lo han hecho, la constancia es evidente que en algunas de algunos partidos nos ha faltado».

Ahora, con la vuelta de Mariga y Diegui Johannesson al equipo, el entrenador considera que podrán ser más equilibrados y contarán con «alguna variante, que esa posibilidad hasta el día de hoy prácticamente era nula». No obstante, dejó claro que se trata de jugadores que necesitan tiempo para adquirir ritmo de competición.

El equipo quiere sumar esta noche los tres puntos, pero el entrenador sabe que no va a ser nada fácil, en especial porque para él «viene el equipo que tiene la mejor plantilla de toda la Segunda División». Eso es así para Anquela porque los insulares «tienen muchos y muy buenos futbolistas, saben lo que quieren y juegan muy bien». Sobre todo cree que están ante un reto para demostrar que están al nivel que les va a exigir un rival como el Tenerife.