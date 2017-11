Los convocados se concentraron ayer por la noche Domingo, 5 noviembre 2017, 04:09

La plantilla azul se concentró ayer en el hotel Ayre Calatrava a la espera del encuentro de esta mañana. En la lista de 18 elegidos por Anquela no entraron los lesionados Fabbrini, Hidi, Toché, Varela y Verdés. En el caso de este último el técnico ya anunció el viernes que no quería correr riesgos y que prefiere esperar una semana más que perderlo durante más tiempo. Tampoco está en la lista Varela, que desde hace un par de semanas entrena con el grupo y se ha recuperado de la lesión que se produjo en pretemporada ante el Lugo, pero que no parece contar demasiado para el técnico. En el caso de Edu Cortina podría estar por la tarde con el Vetusta para recibir al Marino de Luanco.