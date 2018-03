El once más abierto de la temporada

El Real Oviedo buscará mañana lograr la primera como visitante del 2018 y lo hará con una alineación que seguro presentará varios cambios con relación al último encuentro. El once de los azules para El Arcángel es uno de las que más dudas ofrece en lo que va de temporada, ya que el técnico no ha dado pistas durante la semana y recupera a varios de los titulares habituales, que el pasado domingo no estaban disponibles.

El técnico únicamente no podrá contar con los lesionados Olmes García y Yeboah, además de con McDonald Mariga que, además de estar sancionado, se encuentra concentrado con la selección de Kenia para disputar un par de encuentros amistosos.

A las dudas habituales, en esta ocasión, se suma la incógnita de saber si el delantero del filial Steven repetirá convocatoria tras su buena actuación del pasado domingo.

La plantilla ovetense la componen 23 futbolistas, por lo que habrá dos ausencias por decisión técnica, tres en el caso de que convoque a Steven.

Las interrogantes en el equipo inicial que presenten los ovetenses en Córdoba afectan a todas las líneas. En defensa, la principal incógnita es quien será el inquilino de la banda derecha, ya que Diegui Johannesson, que venía siendo titular, se perdió el encuentro ante el Granada por sanción y ahora vuelve a estar disponible. Esa demarcación es una de las que están mejor cubiertas en la plantilla, ya que además del hispano-islandés, Cotugno y Viti pueden actuar en esa posición.

La decisión de Anquela dependerá de si opta por una versión más defensiva para el carril diestro, caso en el que la opción sería Cotugno, o bien Diegui Johannesson, lo que ofrecería más prestaciones ofensivas al equipo.

Otro de los cambios obligados está en la pareja de medioscentros, ya que Mariga, que fue titular el domingo por sorpresa, no está disponible. La principal opción para esa demarcación sería la vuelta de Rocha, para formar pareja con Folch, pero también cuenta con opciones de ser titular Hidi, pese a que en las últimas jornadas no está teniendo presencia en el equipo.

Galería. Anquela charla con su ayudante Dani Mayo en el entrenamiento de ayer. / Eloy Alonso

La última duda está en la delantera, pero afecta a otras posiciones. Hasta su sanción Toché venía siendo titular como delantero centro. El murciano no se entrenó con normalidad esta semana por el fallecimiento de su padre, pero todo apunta a que estará disponible. También volverá a la convocatoria Linares, por lo que las alternativas aumentan.

El pasado domingo Aarón Ñíguez ocupó la posición de delantero centro, por lo que en el caso de que entre Toché en el ataque volverá a la banda derecha, lo que podría mandar a Fabbrini al banquillo, ya que Saúl Berjón es uno de los imprescindibles para Anquela.

Lo que parece claro es que el técnico está ganando alternativas para la recta final del campeonato y tendrá donde elegir para tratar de lograr una victoria a domicilio, que a los azules se le niega desde hace seis jornadas. El último triunfo de los ovetenses como visitantes fue ante el Sevilla Atlético, el pasado 17 de diciembre.

Síguenos en: