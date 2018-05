La convocatoria, tras el último ensayo en El Requexón Sábado, 5 mayo 2018, 02:19

La plantilla azul tendrá esta mañana en El Requexón el último entrenamiento de la semana, tras el cual el técnico facilitará la convocatoria para el encuentro de mañana frente al Lorca. En principio, la única baja segura es la del delantero colombiano Olmes García, mientras que es duda el defensa Varela, que no pudo entrenarse con el grupo en las dos últimas sesiones. No obstante, el andaluz no está contando en los planes de Anquela y no ha entrado en las cinco últimas convocatorias. La vuelta de Forlín a la lista implicará la salida de la misma de Valentini, aunque no se descartan otras novedades en la citación del técnico azul. Una de las incógnitas es saber si el canterano Viti regresa, como la pasada jornada, al filial para seguir acumulando minutos y poder participar en la fase de ascenso con el Vetusta.