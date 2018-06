Cotugno reconoce que está buscando su salida de la entidad Miércoles, 27 junio 2018, 03:08

El defensa uruguayo Guillermo Cotugno es uno de los jugadores de la plantilla con contrato para la próxima temporada, pero no entra en los planes de Anquela. El jugador reconoce que está buscando su salida «mi representante y el club están viendo si hay posibilidad de salir, lo arreglan ellos, yo estoy tranquilo», dijo el jugador en declaraciones al diario El País de Uruguay. El futbolista se encuentra de vacaciones en su país desde el final de la temporada a la espera de decidir su futuro. En declaraciones al mismo medio, Cotugno dijo sobre la temporada del equipo que «sumamos 65 puntos, quedamos iguales con Numancia para entrar a los 'play off' por el ascenso. Pero nos ganaron por la diferencia de goles. Y quedamos afuera». Eso asegura que les dejó «un gustito amargo porque nos quedamos en la puerta». Además, el defensa dijo que «a pesar de que no terminamos bien el año, Oviedo es un club muy bueno. Y no me puedo quejar porque jugué una cantidad de partidos, si no me equivocó 24 y entré en otros ocho o diez. Futbolísticamente, me sentí muy bien con la ciudad y la gente», afirmó.